Германия

Состоялся очередной поединок пятого тура немецкой Бундеслиги.

В очередном поединке пятого тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия на своем поле разобралась с приехавшим в гости берлинским Унионом. Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу "шмелей".

Хозяева открыли счет на 10-й минуте, когда результативным ударом отметился Рафаэль Геррейру, а спустя 14 минут очередным голом отличился главный бомбардир клуба Эрлинг Холанд.

В начале второго тайма Марвин Фридрих срезал мяч в собственные ворота и укрепил преимущество "шмелей". Однако затем Макс Крузе реализовал пенальти, а вышедший на замену Андреас Фогльзаммер сократил отставание в счете до минимального. И все же последнее слово было за Холандом, который оформил дубль.

После пяти игр у Боруссии Д 12 очков и второе место за Баварией в турнирной таблице Бундеслиги, а у Униона шесть баллов и восьмая строчка.

Боруссия Д — Унион Берлин 4:2

Голы: Геррейру, 10, Холанд, 24, 83, Фририх, 52 (автогол) — Крузе, 57 (с пенальти), Фогльзаммер, 81.

Боруссия Д: Кобель — Менье, Аканжи, Хуммельс (Понграчич, 89), Геррейру — Беллингэм, Витсель, Дауд (Азар, 84) — Ройс (Мукоко, 89) — Холанд, Мален (Вольф, 73).

Унион: Люте — Фридрих, Кнохе, Баумгартль (Эндо, 77) — Рьерсон, Езтунали (Тойхерт, 55), Хедира (Харагучи, 71), Премель, Гиселманн — Крузе (Фогльзаммер, 77), Авоньи (Беренс, 55).

Предупреждения: Хуммельс, Витсель — Фридрих, Гиселманн, Рьерсон.