Германия

Немецкий полузащитник Баварии Серж Гнабри может остаться в клубе до 2026 года.

Мюнхенская Бавария намерена продлить контракт с немецким полузащитником клуба Сержом Гнабри.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, руководство Баварии готовит контракт для футболиста на 5 лет — до 2026 года.

По информации источника, сейчас руководство немецкого клуба ведет переговоры с агентом футболиста. Финансовые детали потенциального соглашения не сообщаются.

Стоит отметить, что нынешний контракт Гнабри с Баварией действителен еще два года — до лета 2023.

В нынешнем сезоне Гнабри сыграл в пяти матчах за мюнхенский клуб в Бундеслиге, забив три мяча в ворота соперников.