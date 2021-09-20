Германия

Представляем вашему вниманию самые красивые голы минувшего тура чемпионата Германии-2021/22.

В пятом туре чемпионата Германии мы стали свидетелями набирающей форму Баварии, расправившейся с очередным аутсайдером, неожиданного поражения Боруссии из Менхенгладбаха от борца за выживание и много чего другого.

Об этом и не только мы рассказали в наших традиционных итогах, а сейчас предлагаем вашему вниманию видео трех лучших голов минувшего тура, авторами которых стали форвард Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд), полузащитник Рафаэль Геррейру (Боруссия Дортмунд) и вингер Лерой Сане (Бавария).

Видео лучших голов пятого тура Бундеслиги-2021/22: