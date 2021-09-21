Германия

Футболисты получили травмы во время вчерашней тренировки мюнхенцев.

Бавария на официальном сайте объявила о травмах полузащитника Джамала Мусиалы и голкипера Свена Ульрайха.

Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, в понедельник у Мусиалы обнаружили травму правого голеностопа. У голкипера повреждена внутренняя связка правого колена.

О сроках восстановления футболистов никакой официальной информации не сообщается.

В нынешнем сезоне Мусиала забил четыре гола в семи матчах Баварии во всех турнирах. Ульрайх провел в составе мюнхенцев один матч в Кубке Германии.