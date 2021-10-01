Германия

Норвежский форвард пропустит встречу с Аугсбургом из-за травмы.

В преддверии поединка седьмого тура немецкой Бундеслиги против Аугсбурга дортмундская Боруссия лишилась своего ключевого форварда Эрлинга Холанда.

21-летний норвежец, участие которого в предстоящей встрече находилось под вопросом из-за мышечных проблем, лично сообщил, что не сыграет против Аугсбурга.

"Уважаемые болельщики Боруссии Дортмунд. Я не могу играть завтра из-за травмы. Скоро вернусь", — написал в своем Twitter Эрлинг Холанд.

Liebe BVB fans

Morgen kann ich nicht spielen. Ich bin verletzt

Ich komme gleich wieder zurück

Heja BVB 🖤💛 — Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 1, 2021

Напомним, что матч Боруссия Д — Аугсбург состоится завтра, 2 октября, в 16:30 по киевскому времени.