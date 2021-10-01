Германия

Футболист рассказал о своем переходе в новый клуб.

Новичок мюнхенской Баварии Марсель Забитцер прокомментировал свой переход в клуб из Лейпцига.

"В 27 лет я нахожусь в пиковом возрасте для футболиста. Тот факт, что мои бывшие тренеры и Дайот Упамекано тоже здесь, является приятным бонусом и просто делает ситуацию идеальной для меня. Не думаю, что могу рассчитывать здесь стать капитаном, я это знаю. Но мой менталитет никогда не изменится. Я всегда хочу лидировать на поле, отдавать все и подталкивать свою команду.

Я сильнее всего играю на позиции левого атакующего полузащитника, но система имеет второстепенное значение. На данный момент я хочу найти свое место в команде, и я буду очень много работать над этим.

Переход в Баварию — сбывшаяся детская мечта. Я всегда гордо бегал в форме Баварии в детстве, и это потрясающее чувство. Я мечтал о переходе в Баварию, а тогда это было нереально. Теперь я не могу перестать улыбаться", — рассказал Забитцер.

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