Германия

Завершился поединок чемпионата Германии.

Кельн в рамках поединка седьмого тура Бундеслиги принимал на своем поле Гройтер Фюрт и добился волевой победы.

Гости открыли счет уже на седьмой минуте, но затем пропустили три гола во второй половине игры.

Кельн - Гройтер Фюрт 3:1

Голы: Андерссон, 50, Скири, 55, 90 — Майерхофер, 7

Кельн: Хорн — Шмитц (Озджан, 85), Чихос, Хорхе Мере, Хектор, Кайнц (Шиндлер, 78) — Дуда (Любичич, 67), Скири — Модест (Эхизибуэ, 78), Ут, Андерссон (Шауб, 85).

Гройтер Фюрт: Функ — Майерхефер, Виргевер, Бауэр, Виллемс — Дудзяк, Грисбек (Кристиансен, 70), Зегуин, Тилльманн (Левелинг, 63) — Нильсен (Абиама, 76), Хргота (Иттен, 63).

Предупреждения: Андерссон — Грисбек