Германия

Дортмундцы добились победы на своем поле.

Дортмундская Боруссия в рамках поединка седьмого тура чемпионата Германии принимала на своем поле Аугсбург и добилась победы со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет уже на десятой минуте усилиями Геррейру, но вскоре Зекири восстановил паритет. Тем не мене гол Брандта в начале второй половины игры принес "шмелям" три очка.

Боруссия Д — Аугсбург 2:1

Голы: Геррейру, 10, Брандт, 51 — Зекири, 35

Боруссия Д: Кобель — Менье (Азар, 52), Хуммельс (Понграчич, 66), Аканджи, Геррейру — Витцель (Джан, 66), Брандт, Вольф (Шульц, 72), Беллингем — Ройс, Мален (Рейньер, 72).

Аугсбург: Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Гумны, Педерсен (Гюнтер, 86), Калиджури, Груэсо (Саренрен Базее, 78), Штробль, Майер (Грегорич, 78), Зекири (Нидерлехнер, 78), Кордова (Йенсен, 63).

Предупреждения: Ройс — Груэсо, Оксфорд, Зекири