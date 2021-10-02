Германия

Завершились три поединка чемпионата Германии.

Боруссия М в рамках поединка седьмого тура чемпионата Германии отправилась в гости к Вольфсбургу и добилась победы со счетом 3:1.

Вольфсбург — Боруссия М 1:3

Голы: Вальдшмидт, 25 — Эмболо, 5, Хофманн, 7, Скалли, 90+5

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Борнау (Брукс, 46), Лакруа, Герхардт (Руссийон, 46) — Гилавоги (Гинчек, 79), Арнольд, Баку (Филипп, 79) - Вегхорст, Вальдшмидт, Лукебакио (Нмеча, 66).

Боруссия М: Зоммер — Скалли, Гинтер, Эльведи, Байер — Нетц (Херрманн, 58), Хофманн, Закария, Коне (Крамер, 60) — Штиндль (Плеа, 82), Эмболо.

Предупреждения: Борнау, Баку, Мбабу, Лакруа, Вегхорст, Руссийон — Байер, Закария, Штиндль

Герта, в свою очередь, принимала на своем поле Фрайбург и потерпела поражение со счетом 1:2. Хоффенхайм же гостил у Штутгарта и уступил со счетом 1:3.

Герта — Фрайбург 1:2

Голы: Пентек, 70 — Линхарт, 17, Петерсен, 78

Штутгарт — Хоффенхайм 3:1

Голы: Кемпф, 18, Массимо, 81 — Бруун-Ларсен, 84