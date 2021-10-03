Германия

Столичная команда добыла волевую победу на выезде.

Унион Берлин в рамках поединка чемпионата Германии отправился в гости к Майнцу и добился волевой победы со счетом 2:1.

Хозяева поля открыли счет под занавес первой половины игры, но дубль Авонийи во втором тайме перевернул игру.

Майнц — Унион Берлин 1:2

Голы: Ингвартсен, 39 — Авонийи, 69, 73

Майнц: Центнер — Бросински (Ниакате, 76), Белль, Видмер, Сен-Жюст (Немет, 20) — Лукоки, Кор, Баррейро (Штегер, 76), Онисиво — Ингвартсен (Боэтиюс, 67), Буркардт (Штах, 67).

Унион Берлин: Люте — Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Йеккель — Гиссельманн, Харагучи (Беренс, 62), Хедира, Премель, Крузе (Мевальд, 82) — Авонийи (Фогльзаммер, 82).

Предупреждения: Кор — Харагучи, Кнохе, Промель, Крузе

Удаление: Кор, 90