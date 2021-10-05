Германия

Обзор главных событий в чемпионате Германии.

Седьмой тур Бундеслиги подарил нам много красочных и интересных событий – от первого поражения Юлиана Нагельсманна у руля Баварии, до волевой победы Дортмунда. Об этом и поговорим.

ГЕРМАНИЯ. БУНДЕСЛИГА, ТУР 7

Дортмунд вымучил победу с Аугсбургом

Боруссия продолжает обходится без своего главного игрока. Возвращение Эрлинга Холанда несколько затянулось, что не может не беспокоить дортмундскую общественность. Тем не менее, пока что это сильно не отразилось на результатах. Даже в проигранном матче гладбахской Боруссии Дортмунд во втором тайме даже вдесятером смотрелся наравне с "жеребцами", а в концовке и вовсе вполне резонно претендовал на гол. С Аугсбургом довелось помучиться, но три очка – они везде три очка.

Кобель – Менье (Т. Азар, 51), Аканджи, Хуммельс (Понграчич, 66), Геррейру – Беллингэм, Витсель (Джан, 66) – Брандт, Ройс, М. Вольф (Шульц, 72) – Мален (Рейниер, 72)

Со Спортингом в Лиге чемпионов наконец-то отличился Дони Мален, от которого этого уже заждались. Голландец здорово смотрелся и в отчетной игре, успевая помогать и в созидании, и в разрушении.

"Шмелям" удалось начало первого тайма, когда они реализовали пенальти (Рафа Геррейру уверенно развел Гикевича и мяч по разным углам. У Боруссии появился новый штатный пенальтист?), а далее в целом контролировали игру, но "фуггерам" удалось забить довольно неожиданным образом.

Арне Майер нанес могучий удар метров с 15, который сотряс перекладину, тем самым дезориентировав Грегора Кобеля, не успевшего помешать Энди Зекири расстрелять ворота.

Аугсбург традиционно доставляет дортмундцам много проблем в очных ставках за счет неприятного для соперника стиля игры, но Боруссию не сильно смутил пропущенный мяч, и она таки вырвала волевую победу, причем отметился парень, которого достаточно много критикуют – Юлиан Брандт.

От немецкого таланта многие ждали крутого прогресса на Сигнал Идуна Парк, но за эти два с половиной года он лишь отрезками демонстрирует магию, подобно красивому дальнему удару в ближний угол ворот Гикевича.

В концовке Торган Азар мог закрывать матч, но умудрился послать круглого впритирку с каркасом после выхода один на один. Важнейшие три очка, позволившие Боруссии сократить отставание от Баварии до минимума.

"Орлы" заклевали Баварию

После неоднозначного старта Бавария неслась по всем турнирам на полных оборотах, чем приводила в ужас всех соперников. Многие даже начали тайком поговаривать об очередном "триплете", но до этого еще ой как далеко. Пока что создается ощущение, что мюнхенцы по инерции, оставшейся после непобедимой машины Ханси Флика, уничтожают оппонентов одного за другим, а вот гибкого трансформера имени Юлиана Нагельсманна нам еще необходимо подождать.

Нойер – Зюле (Забитцер, 75), Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Горецка – Гнабри (Мусиала, 70), Мюллер, Сане (Чупо-Мотинг, 81) – Левандовски

Трапп – Тута (Хрустич, 84), Ильзанкер, Хинтереггер – А. Туре (да Коста, 61), Соу, Якич, Чендлер – Линдстрем (Хауге, 61), Борре (Ламмерс, 78), Костич

Вы будете удивлены, но это первая победа Айнтрахта в семи турах Бундеслиги этого сезона! Работа на новом месте пока что складывается для Оливера Гласнера далеко не сахарно. Думаем, все это вопрос адаптации "орлов" к футболу и философии нового рулевого, но если они не начнут взлетать вверх по таблице, то в перспективе можно этого и не дождаться.

Тем не менее красиво вышло, согласитесь. Бавария провела очередной приличный матч по собственным высоким стандартам – 2,18 – 0,39 по xG, 68% — 32% владения мячом, 21 (11) – 5 (3) – по ударам, 10 (1) – по угловым, а счет – 1:2.

Бавария могла сделать результат еще до перерыва. Помимо первого гола Леона Горецки в сезоне, классно пальнувшего в нижний левый угол, было еще попадание в штангу с близкой дистанции Сержа Гнабри, плотный удар Лероя Сане под перекладину, который вытащил Мануэль Нойер.

Айнтрахт же забил после стандарта и благодаря фирменному врыванию в штрафную Филипа Костича. Сперва опытный ветеран Мартин Хинтереггер головой замкнул подачу от сербского вингера, а затем Костич четко поразил дальний угол.

В общем, 10 (!) сэйвов в исполнении Кевина Траппа говорят сами за себя. Айнтрахт добыл победу в Мюнхене впервые с, внимание, 2000 года, когда их тренировал Феликс Магат, к слову, будущий тренер как раз Баварии.

"Роттен" позволили Байеру поравняться с собой по очкам, а Дортмунду приблизиться к себе на расстояние всего-то одного зачетного пункта.

Красивая победа Боруссии из Менхенгладбаха

Гладбах уехал из Вольфсбурга на коне, уж простите нас за подобный каламбур.

Кастельс – Мбабу, Лакруа, Борнов (Брукс, 46), Герхардт (Руссильон, 46) – Гилавоги (Гинчек, 79), Арнольд – Баку (М. Филипп, 79), Лукебакио (Нмеча, 66), Вальдшмидт – Вегхорст



Зоммер – Гинтер, Эльведи, Бейер – Скалли, Й. Хофманн, Закария, Коне (Крамер, 60), Нетц (Херрманн, 58) – Штиндль (Плеа, 82), Эмболо

Боруссия шикарно начала встречу на Фольксваген Арене, сумев дважды огорчить Куна Кастельса на 5 и 7 минутах. Первый мяч "жеребцов", скорее всего, и вовсе является домашней заготовкой (см. взятие ворот Эмболо в голах тура), разве что удар Бреля Эмболо "ножницами" навряд ли отрепетирован заранее. Швейцарский форвард выдал отличное представление, и именно он сделал возможным второй мяч Гладбаха в исполнении Йонаса Хофманна. Брель разобрался на носовом платке сразу с двумя игроками "заводских", затем выдав шикарную разрезную передачу прямо на ход экс-игроку тезок из Дортмунда.

Вольфсбург сумел прийти в себя лишь к середине первого тайма, когда после рикошета мяч в сетку в касание вогнал Лука Вальдшмидт.

Во второй половине встречи вновь именно Боруссия была ближе к голу. Опасный выстрел Дениса Закарии потащил Кастельс, а вскоре весьма недооцененный бельгийский голкипер стал героем эпизода, намертво взяв удар с одиннадцати метров от Ларса Штиндля. Если бы не итоговое поражение, быть ему главным героем встречи (сразу 7 сэйвов, у Яна Зоммера четыре)!

Концовку "волки" доигрывали в меньшинстве из-за удаления Максенса Лакруа, ставшего виновником пенальти, о котором мы написали выше, затем прямую красную получил еще и Жером Руссильон, словом, страсти кипели еще как!

Удивительно, но в концовке команда Марка ван Боммеля едва не сравняла счет, но плотный выстрел Вальдшмидта вытащил Зоммер, который затем отметился еще и в созидании, выдав отличный лонгбол на юного американца Джо Скалли, переигравшего Кастельса в очной ставке.

Между прочим, "жеребцы" выиграли первую встречу в Вольфсбурге с ноября 2003 года, тем самым закончив ужасную серию из 16 поединков кряду без побед на Фольксваген Арене!

Коротко об остальных:

- Кельн сумел дожать Гройтер Фюрт во втором тайме. "Клеверные" сумели забить быстрый гол уже на 7 минуте, но "козлики" ответили сопернику тремя результативными выстрелами. При счете 1:2 новичок еще мог рассчитывать на хоть какие-то очки, однако на последних минутах зевнул контратаку, которую эффектной "паненкой" завершил Схири.

- Недолго музыка играла для Герты, после двух побед подряд, потерпевший два поражения кряду. Вслед за чудовищными 0:6 с РБ последовало минимальное поражение от Фрайбурга на Олимпиаштадионе. В первом тайме счет ударом головой после углового открыл Линхарт, затем недавно восстановившийся после тяжелой травмы, из-за которой он пропустил Евро-2020, Кшиштоф Пентек отметился голом после длительной "засухи", но классный удар "бисиклетой" в исполнении легенды "грифов" Нильса Петерсена оставил хозяев не солоно хлебавши.

- Штутгарт в красивом стиле расправился с Хоффенхаймом. Гости сумели забить лишь при счете 0:3 в пользу соперника (Якоб Бруун Ларсен), когда игра уже давно была закончена. "Швабы" забивали голы на любой вкус, а оборона "деревенских" позволяла им уж очень многое. О чем говорить, если зинсхаймцы позволили арендованному у лондонского Арсенала центребку Константиносу Мавропаносу совершить сольный проход практически через полполя и нанести неотразимый удар (см. лучшие голы тура)?!

- Лейпциг сумел несколько реабилитироваться в глазах своих поклонников после досадного поражения по игре от Брюгге в Лиге чемпионов (1:2), второй тур кряду покуражившись с аутсайдером. На сей раз пострадал Бохум. "Несгибаемые" держались вплоть до 69 минуты, когда сами же откровенно подарили гол "быкам", а после просто рассыпались. Отметим Кристофера Нкунку, оформившего дубль, и пребывающего просто в невероятной форме прямо сейчас, а также то, что РБ мог довести дело и до 5:0, и до 6:0, так как моментов там хватало в избытке. Одна перекладина Эмиля Форсберга в первом тайме чего стоит.

- Унион совершил мини-ренессанс с Майнцем. Гости показали, что характер у них и впрямь под стать прозвищу – "железные", отличившись дважды в середине тайма после дубля в исполнении Тайво Авонийи. Отличная неделя выдалась у банды Урса Фишера. Сначала историческая победа в основной сетке еврокубков (3:0 с Маккаби из Хайфы), затем волевая виктория в чемпионате.

- В заключительном матче тура Байер разобрал на запчасти Арминию (4:0). Отмечаем дубль в исполнении Патрика Шика, а также очередное голевое действие Флориана Вирца (ассист на первый гол чешского бомбардира). Да уж, с такой игрой Ханси Флик мог бы смело ставить Фло даже в основу на ближайшие поединки сборной Германии.

Интересные факты:

- Кельн не проигрывает в пяти поединках кряду, что является рекордом для их наставника Штеффена Баумгарта в высшем дивизионе.

- Торган Азар в поединке против Аугсбурга сыграл свой 200-ый матч в Бундеслиге (53 за дортмундскую Боруссию, и 147 – за гладбахскую).

- Боруссия Дортмунд не проигрывает в родных стенах с 3 апреля 2021 года.

- Джо Скалли из гладбахской Боруссии забил свой первый мяч во взрослом футболе, а также стал седьмым американцем в истории Бундеслиги, отличившимся в этом турнире.

- Гол Бреля Эмболо на пятой минуте стал самым быстрым для Гладбаха в этом сезоне.

- Кипер Вольфсбурга Кун Кастельс отразил 10 пенальти из 34 в карьере!

- Удар Кемпфа стал первым мячом, который Хоффенхайм пропустил головой в этом сезоне.

- Филипп Линхарт из Фрайбурга забил свой первый выездной гол в футболке "грифов".

- Опальный Илайш Мориба, ранее покинувший Барселону, дебютировал в Бундеслиге за Лейпциг.

- Последняя выездная победа Бохума в элитном дивизионе чемпионата Германии датирована 16 января 2010 года!

- Макс Крузе из Униона забил шесть голов и сделал три ассиста в 16 встречах против Майнца.

- Роберт Левандовски провел два матча Бундеслиги кряду без забитых мячей впервые с ноября/декабря 2019 года!

- Байер 20 раз расписался в воротах соперников в семи турах нынешнего сезона, что является новым клубным рекордом.

Лучший гол 7 тура:

Элье Схири (Кельн)

Юлиан Брандт (Боруссия Д)

Брель Эмболо (Боруссия М)

Филип Костич (Айнтрахт Франкфурт)

Нильс Петерсен (Фрайбург)

Патрик Шик (Байер 04)

Константинос Мавропанос (Штутгарт)

Лучший тренер 7 тура:

Лучший игрок 7 тура:

Символическая сборная 7 тура:

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