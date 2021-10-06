Германия

Футболист может покинуть клуб в качестве свободного агента.

Мюнхенская Бавария в летнее межсезонье может потерять одного из ключевых защитников Никласа Зюле.

Футболист и клуб ведут переговоры о продлении контракта, но они идут очень медленно.

У игрока уже появилось несколько конкретных предложений, в том числе из английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн заинтересован в продлении Зюле, однако боссы клуба не думают, что пролонгация 26-летнего игрока является хорошим решением.

На данный момент футболист получает порядка 4-5 миллионов евро за сезон. По новому контракту он хочет зарабатывать порядка 10 миллионов.

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