Германия

Осталось только выхватить футболиста из четко выстроенной вертикали Ред Булл.

Австрийский РБ Зальцбург продолжает штамповать юные дарования футбола, и следом за Эрлингом Холландом и Домиником Собослаи стан "Красных быков" может покинуть 19-летний Карим Адейеми, который в недавнем прошлом оформил дебютный мяч в дебютном матче за сборную Германии в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Армении.

Воспитанник мюнхенской Баварии в новом сезоне уже успел отличиться 11 голами и двумя голевыми передачами (2 результативных удара и 1 пас в Лиге чемпионов), чем привлек внимание не только главного тренера своей национальной сборной, но и более крупных европейских клубов.

В частности, за счет подписания очередного юного таланта дортмундская Боруссия может закрыть вопрос о поиске замены для Эрлинга Холанда, чей прогресс не оставляет сомнений в том, что уже в скором времени он покинет стан "шмелей".

Ожидаемая стоимость Адейеми составляет 20 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, однако продолжительность действующего контракта, рассчитанного еще на три года, может существенно повысить данную денежную оценку.