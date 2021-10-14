Германия

Герберт Хайнер пока исключает возможность подписания норвежского форварда.

Президент мюнхенской Баварии Герберт Хайнер поделился мнением касательно потенциального подписания нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда, которого связывают с возможным переходом в другой европейский клуб.

"Холанд? Такой вопрос не стоит. У нас есть лучший игрок мира — Роберт Левандовски. Он каждый сезон забивает голы, как никто другой", — приводит слова Хайнера Bayern & Germany со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел за Баварию 10 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 13 голов и отдать 1 ассист. Что касается Эрлинга Холанда, то на его счету 8 матчей за Боруссию Дортмунд, 11 голов и 4 результативные передачи.

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