Хозяева поля отправили в ворота соперника пять безответных мячей.
Хоффенхайм - Кельн, getty images
15 октября 2021, 23:28
Хоффенхайм в рамках поединка восьмого тура чемпионата Германии принимал на своем поле Кельн и добился разгромной победы.
Хозяева поля завершили первую половину игры с минимальным преимуществом, а во втором тайме четырежды огорчили оппонента.
Хоффенхайм — Кельн 5:0
Голы: Бебу, 31, 49, Баумгартнер, 51, Гайгер, 74, Пош, 83
Хоффенхайм: Бауманн — Кадержабек (Ричардс, 36), Акпогума, Пош, Гриллич, Раум (Сков, 81) — Гайгер (Бруун Ларсен, 81), Самассеку, Баумгартнер (Руди, 73) — Крамарич, Бебу (Рюттер, 73).
Кельн: Хорн — Шмитц, Чичос, Мере (Килиан, 56), Эхизибуэ (Каттербах, 75) — Кайнц (Шауб, 56), Озджан, Тильманн (Лемперле, 79) — Модест, Ут, Андерссон (Дуда, 56).
Предупреждения: Кадержабек — Чичос