Германия

Форвард Зальцбурга может перебраться в чемпионат Германии.

Нападающий РБ Лейпциг Карим Адейеми может перейти в состав Баварии.

Отец и агент 19-летнего футболиста ведет переговоры с мюнхенской Баварией, сообщает журналист Макс Билефильд. По сообщениям источника, переговоры идут хорошо, однако окончательное решение еще не принято.

Что касается самого Адейеми, то футболист не против попробовать свои силы в немецкой Бундеслиге.

Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.

Контракт Адейеми с австрийским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что в услугах немецкого таланта заинтересована Боруссия Д.