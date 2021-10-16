Форвард Зальцбурга может перебраться в чемпионат Германии.
карим адейеми, getty images
16 октября 2021, 18:30
Нападающий РБ Лейпциг Карим Адейеми может перейти в состав Баварии.
Отец и агент 19-летнего футболиста ведет переговоры с мюнхенской Баварией, сообщает журналист Макс Билефильд. По сообщениям источника, переговоры идут хорошо, однако окончательное решение еще не принято.
Что касается самого Адейеми, то футболист не против попробовать свои силы в немецкой Бундеслиге.
Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.
Контракт Адейеми с австрийским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что в услугах немецкого таланта заинтересована Боруссия Д.