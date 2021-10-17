Германия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Германии.

Бавария одержала разгромную победу над Байером со счетом 5:1 в рамках 8-го тура Бундеслиги.

По дублю в составе мюнхенского клуба оформили Роберт Левандовски и Серж Гнабри, а еще один гол в свой актив записал Томас Мюллер. Единственный гол у "фармацевтов" забил Патрик Шик.

На данный момент Бавария лидирует в турнирной таблице, набрав 19 очков, а Байер идет на третьей строчке, имея в активе 16 пунктов.



Байер – Бавария 1:5

Голы: Шик, 55 — Левандовски, 4, 30, Мюллер, 34, Гнабри 35,37.

Байер: Градецки — Фримпонг (Беллараби, 64), Та, Коссуну, Баккер — Амири, Демирбай, Диаби (Адли, 64), Вирц (Ретсос, 79), Паулиньо (Тапсоба, 46) — Шик (Аларио, 79).

Бавария: Нойер, Зюле (Ричардс, 72)), Упамекано, Эрнандес, Дэвис ( Станишич,40 ) — Горетцка (Забитцер , 46), Киммих, Сане, Мюллер ( Коман, 64), Гнабри — Левандовски (Мусиала, 64).