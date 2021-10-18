Германия

Украинский голкипер может продолжить карьеру в Германии.

Боруссия Дортмунд заинтересовалась голкипером мадридского Реала Андреем Луниным.

22-летний футболист может перебраться на Сигнал Идуна Парк уже летом 2022 года, сообщает Fichajes. В услугах украинского вратаря заинтересован лично наставник "шмелей" Марко Розе.

Лунин намерен покинуть стан "сливочных" в одно из ближайших трансферных окон в связи с полным отсутствием игровой практики.

Transfermarkt оценивает украинца в 3 млн евро.

Лунин перешел в Реал летом 2018 и с тех пор принял участие лишь в одном официальном поединке.