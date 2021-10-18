Германия

Защитник Баварии рассказал о непростых отношениях с французскими болельщиками.

Поскольку фланговый защитник мюнхенской Баварии Бенжамен Павар пропускал матч восьмого тура национального первенства против леверкузенского Байера из-за дисквалификации, у него нашлось немного времени для того, чтобы обсудить с немецкой прессой околофутбольные вопросы, к которым, в частности, можно отнести его неоднозначные отношения с фанатами из Франции.

"Чисто на бумаге, "стиль Павара", возможно, менее сексуален, чем у Хакими или Александер-Арнольда, но я все равно считаю, что в защите я играю лучше них. Если бы было иначе, я бы не играл в основном составе сборной Франции.

Моя номинальная позиция — центральный защитник. Так было всегда и так будет в дальнейшем. Именно на этом месте я чувствую себя наиболее комфортно и получаю больше всего удовольствия.

Как француз, я хотел бы, чтобы меня больше уважали на родине и следили за моей игрой. Однако, я не могу заставить людей смотреть Бундеслигу ради этого. Те же, кто регулярно наблюдают за моей игрой, прекрасно осведомлены о моих сильных и слабых сторонах.

Я покинул свою страну в достаточно юном возрасте, так и не сыграв достаточно матчей в Лиге 1, чтобы стать хоть сколько-нибудь известным. Именно поэтому французская публика совершенно ничего не знает обо мне. А если и знает, то только по голу на чемпионате мира-2018. Лишь после этого момента на меня хоть как-то начали обращать внимание", — пожаловался футболист.

Отметим, что накануне мюнхенская Бавария нанесла сокрушительный удар по леверкузенскому Байеру (5:1).