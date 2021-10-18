Германия

Французский защитник должен выбрать тюремное учреждение в течение десяти дней.

Защитник мюнхенской Баварии и сборной Франции Лукас Эрнандес на день раньше положенного срока добровольно явился в столичный суд Испании по делу о бытовой ссоре со своей женой Амелией де ла Оса Льоренте в феврале 2017 года, за что их обоих оштрафовали, приговорили к общественным работам и запретили как-либо контактировать друг с другом в течение шести месяцев.

Но, несмотря на запрет испанского суда, пара, уже будучи расписанными, отправилась вместе на Багамы, после чего Лукасу Эрнандесу предъявили обвинения не только в избиении Амелии, но и в неподчинении судебному решению. Апелляцию также отклонили, поскольку футболист самовольно избежал еще и общественных работ.

Как сообщает AS, сегодня, 18 октября 2021 года, суд Испании обязан Лукаса Эрнандеса до 28 октября выбрать исправительное учреждение, в котором он будет отбывать наказание практически до конца текущего сезона.

Если апелляция адвокатов футболиста Баварии будет вновь отклонена, то через десять дней тому придется отправиться в тюрьму. Суд Мадрида на данный момент рассматривает данную апелляцию.

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