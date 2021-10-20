Германия

Наставник Челси удостоился престижной награды.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель стал тренером года в Германии по версии Bild.

Немецкий специалист возглавил лондонский клуб в январе 2021 года, и с тех пор выиграл с клубом Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА — 2021.

Сам Тухель заявил, что не ожидал такого успеха с Челси, учитывая столько короткий промежуток времени с момента назначения на должность.

"Если бы мне кто то сказал, что за это время Челси так вырастет, то я бы ответил: "Это так не работает", правда. Я не ставлю каких то конкретных целей, иначе можно не добившись их разочароваться и все пойдет прахом",- приводит слова наставника Bild.

На данный момент Челси единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 8-ми туров, имея в своем активе 19 очков.

В группе H Лиге чемпионов Челси идет на втором месте после двух туров с тремя очками.

В среду, 20 октября Челси проведет матч Лиги чемпионов против Мальме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.