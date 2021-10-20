Германия

Специалист пропустит поединок своей команды.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов португальская Бенфика дома примет мюнхенскую Баварию.

Главный тренер немецкой команды Юлиан Нагельсманн не сможет руководить своими футболистами во время поединка.

Как сообщает издание Eleven Sports, у специалиста проблемы со здоровьем. Он испытывал недомогание перед игрой.

Матч Бенфика — Бавария состоится 20 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени.