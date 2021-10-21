Фернандо Карро посетовал на покупательную способность немецких команд.
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21 октября 2021, 20:55
Генеральный директор леверкузенского Байера Фернандо Карро считает, что клубы АПЛ обладают гораздо большими ресурсами, нежели клубы Бундеслиги.
"Летом мы пытались купить игрока, но в итоге команда, поднявшаяся в АПЛ, смогла заплатить больше и дала ему более высокую зарплату, чем мы, клуб топ-4 в Германии.
У Премьер-лиги гораздо больше денег и ресурсов, чем у любой другой лиги. Для нас это плохо. Увеличить доход от телеправ очень сложно, поэтому еврокубки и трансферы — это все, что у нас есть. В конце концов, мы можем так зарабатывать — футболисты уходят в АПЛ, к нам поступают деньги, но тогда мы просто станем донором английского чемпионата.
Даже Боруссия Дортмунд вынуждена продавать в АПЛ. Только Бавария может позволить себе сохранять нужных ей футболистов", — приводит слова Карро The Guardian.
За последние 5 лет Байер заработал на трансферах 142 млн фунтов, однако в конечном итоге "фармацевты" не могут конкурировать ни на еврокубковой арене, ни на внутренней за чемпионство.