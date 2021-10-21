Германия

Фернандо Карро посетовал на покупательную способность немецких команд.

Генеральный директор леверкузенского Байера Фернандо Карро считает, что клубы АПЛ обладают гораздо большими ресурсами, нежели клубы Бундеслиги.

"Летом мы пытались купить игрока, но в итоге команда, поднявшаяся в АПЛ, смогла заплатить больше и дала ему более высокую зарплату, чем мы, клуб топ-4 в Германии.

У Премьер-лиги гораздо больше денег и ресурсов, чем у любой другой лиги. Для нас это плохо. Увеличить доход от телеправ очень сложно, поэтому еврокубки и трансферы — это все, что у нас есть. В конце концов, мы можем так зарабатывать — футболисты уходят в АПЛ, к нам поступают деньги, но тогда мы просто станем донором английского чемпионата.

Даже Боруссия Дортмунд вынуждена продавать в АПЛ. Только Бавария может позволить себе сохранять нужных ей футболистов", — приводит слова Карро The Guardian.

За последние 5 лет Байер заработал на трансферах 142 млн фунтов, однако в конечном итоге "фармацевты" не могут конкурировать ни на еврокубковой арене, ни на внутренней за чемпионство.