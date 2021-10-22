Германия

У защитника "быков" мышечная травма.

Защитник Лейпцига Лукас Клостерманн не сможет помочь своей команде в ближайших поединках, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

25-летний немец получил мышечную травму бедра в минувшем поединке Лиги чемпионов против ПСЖ (2:3). Возвращение футболиста ожидается после следующей международной паузы на матчи сборных в ноябре.

В нынешнем сезоне Клостерманн провел 10 поединков, в которых отдал одну голевую передачу.

Ближайший матч Лейпциг проведет в рамках девятого тура немецкой Бундеслиги против Гройтер Фюрта. Игра состоится в субботу, 23 октября, в 16:30 по киевскому времени.

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