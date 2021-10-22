Германия

Майнц продолжает восхождение в турнирной таблице.

В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги Майнц в домашней игре сумел разгромить Аугсбург со счетом 4:1.

Майнц был сильнее соперника, вышел на игру лучше подготовленным. И это они показали с первых минут поединка. С 10 по 25 минуту первого тайма хозяева забили трижды. Голы на счету Онисиво, Белля и Буркгардта.

Во втором тайме Аугсбург сумел отыграть один мяч. Вышедший на замену Зерехи с удобной позиции переиграл Центнера. Но Буркгардт буквально через две минуты забил четвертый гол для Майцна.

Майнц - Аугсбург 4:1

Голы: Онисиво, 10, Белль, 15, Бургкардт, 25, 71 - Зерехи, 69

Майнц: Центнер, Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин, Кор, Боэтиюс (Штегер, 76), Ли Чжэ Сон (Баррейро, 64), Онисиво, Буркгардт (Ингвартсен, 76).

Аугсбург: Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Гумны (Штробль, 46), Яго, Хан (Педерсен, 74), Калиджури, Груэсо, Майер, Варгас, Кордова (Зекири, 46).

Предупреждения: Оксфорд, Гауэлеу, Варгас, Мартин.