Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Германии.
Арминия — Боруссия Д, Getty Images
24 октября 2021, 09:48
Дортмундская Боруссия обыграла на выезде Арминию со счетом 3:1 в поединке 9-го тура Бундеслиги.
Голами в составе "шмелей" отличились Эмре Джан, Матс Хуммельс и Джуд Беллингэм, а единственный гол у хозяев в конце поединка забил Фабиан Клос.
Арминия — Боруссия Д 1:3
Голы: Клос, 86 — Джан, 31, Хуммельс, 45, Беллингем, 72.
Арминия:Ортега, Нильссон, Брюннер (Рамуш, 46), Пипер, Барретт-Лаурсен (Чиборра, 74), Фернандеш (Виммер, 64), Притль, Шопф, Кунце, Хак (Крюгер, 74), Зерра (Клос, 46).
Боруссия Д: Кобель (Хитц, 46), Хуммельс, Аканджи, Понграчич, Вольф, Азар, Джан (Витцель, 76), Брандт (Рейньер, 76), Беллингем, Ройс, Мален (Тиггес, 66).
Предупреждение: Кунце.