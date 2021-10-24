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Лейпциг — Гройтер Фюрт, Getty Images
24 октября 2021, 10:11
В рамках 9-го тура Бундеслиги Лейпциг одержал крупную победу над Гройтер Фюртом со счетом 4:1 на своем поле.
Голами в составе "быков" отметились Юссуф Поульсен, Эмиль Форсберг, Доминик Собослаи и Уго Новоа, а гол престижа у гостей забил Бранимир Хргота.
Лейпциг — Гройтер Фюрт 4:1
Голы: Поульсен, 47, Форсберг, 53, Собослаи, 65, Новоа, 88 — Хргота, 45.
РБ Лейпциг: Гулачи, Хенрихс (Симакан, 46), Орбан, Мукиеле, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Поульсен, 46), Форсберг (Собослаи, 64), Нкунку (Новоа, 85), Айдара, Андре Силва (Адамс, 64).
Гройтер Фюрт: Функ, Майерхефер, Виргевер, Бауэр, Виллемс (Иттер, 72), Дудзяк (Барри, 82), Грисбек, Кристиансен, Левелинг, Хргота (Тилльманн, 72), Иттен (Абиама, 82).
Предупреждения: Анхелиньо, Кампль.