Германия

Контракт экс-наставника Вердера с "волками" рассчитан до 2023 года.

Вольфсбург на своем официальном сайте объявил о назначении Флориана Кофельдта на должность главного тренера первой команды.

39-летний специалиста сменил на данном посту Марка ван Боммеля, который ушел в отставку 24 октября из-за неудовлетворительных результатов команды.

Контракт Кофельдта с "волками" рассчитан до лета 2023 года. Последним местом его работы был Вердер, в котором он проработал с 2017 по 2021 год.

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