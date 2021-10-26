Германия

Завершились пять поединков 1/16 финала Кубка Германии.

В рамках стадии 1/16 Кубка Германии состоялось пять поединков, по итогам которых в следующую стадию прошли РБ Лейпциг, Мюнхен 1860, Герта, Хоффенхайм и Боруссия Д.

Бабельсберг 03 — РБ Лейпциг 0:1

Гол: Собослаи, 45

Мюнхен 1860 — Шальке 1:0

Гол: Лекс, 5

Пройссен Мюнстер — Герта 1:3

Голы: Детерс, 41 — Йоветич, 3, Белфодил, Рихтер

Хоффенхайм — Хольштайн 5:1

Голы: Ван ден Берг, 3 (в свои ворота), Валь, 31 (в свои ворота), Штиллер, 59, Даббур, 72, Бруун-Ларсен, 84 — Нойманн, 47

Боруссия Д — Ингольштадт 2:0

Голы: Азар, 72, 81

Напомним, что также сегодня определятся победители пар Майнц — Арминия, Нюрнберг — Гамбург, Оснарбрюк — Фрайбург.