Завершились пять поединков 1/16 финала Кубка Германии.
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26 октября 2021, 23:06
В рамках стадии 1/16 Кубка Германии состоялось пять поединков, по итогам которых в следующую стадию прошли РБ Лейпциг, Мюнхен 1860, Герта, Хоффенхайм и Боруссия Д.
Бабельсберг 03 — РБ Лейпциг 0:1
Гол: Собослаи, 45
Мюнхен 1860 — Шальке 1:0
Гол: Лекс, 5
Пройссен Мюнстер — Герта 1:3
Голы: Детерс, 41 — Йоветич, 3, Белфодил, Рихтер
Хоффенхайм — Хольштайн 5:1
Голы: Ван ден Берг, 3 (в свои ворота), Валь, 31 (в свои ворота), Штиллер, 59, Даббур, 72, Бруун-Ларсен, 84 — Нойманн, 47
Боруссия Д — Ингольштадт 2:0
Голы: Азар, 72, 81
Напомним, что также сегодня определятся победители пар Майнц — Арминия, Нюрнберг — Гамбург, Оснарбрюк — Фрайбург.