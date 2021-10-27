Германия

Главный тренер "горняков" прокомментировал вылет своей команды из Кубка Германии.

Главный тренер гельзенкирхенского Шальке Димитриос Граммози прокомментировал вылет своей команды из Кубка Германии от Мюнхена 1860 (0:1).

"Я разочарован, мы могли добиться гораздо большего в этом матче. Мы понимали, что соперник будет прессинговать с первых минут, поэтому намеревались играть "лонгболлами", чтобы снять это давление. Но в начале матча мы один раз ошиблись — сразу пропустили гол.

После удаления у нас было несколько неплохих шансов. Местами мы выглядели лучше вдесятером, чем до удаления. Мяч сегодня просто не шел в ворота. Поздравляю соперника с победой, дальше нам предстоит оправиться и продолжить борьбу за Бундеслигу", — приводит слова специалиста официальный сайт Шальке.

Один из самых титулованных клубов Германии в настоящее время играет в Бундеслиге 2.

После 11-ти туров Шальке располагается на третьем месте, имея в своем активе 22 очка, что на три зачетных балла меньше, чем у лидирующего Санкт-Паули.