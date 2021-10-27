Германия

Мюнхенский клуб всякий раз не сходился в условиях трансфера с потенциальными покупателями.

Даже такому, на первый взгляд, стабильному в финансовом плане клубу как мюнхенская Бавария периодически необходимо проводить распродажу собственных футболистов, дабы в дальнейшем иметь потенциал для привлечения новых кадров.

Как сообщает немецкое издание Bild, прошлым летом спортивный директор действующих чемпионов Германии Хасан Салихамиджич активно работал над продажей сразу трех игроков.

Речь идет о полузащитниках Микаэле Кюизансе, Марке Рока, а также защитнике Буна Сарре.

Относительно французского и испанского исполнителей центральной линии клуб так и не смог сойтись в вопросе суммы отсупных, ожидая получить компенсацию не менее 10 млн евро за каждого из них.

В то же самое время, проблемы в отношении трансфера флангового защитника начались с того, что тот отказался уходить из команды, где зарабатывает 4 млн евро за сезон.

Как итог, в новом сезоне все трое игроков остаются вдалеке от внимания Юлиана Нагельсманна, и лишь Сарр сумел сыграть более 100 минут (148) во всех турнирах, даже успев за это время отличиться голом.