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Унион — Бавария, Getty Images
31 октября 2021, 09:41
Действующий чемпион Германии в рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги без особых проблем разобрался с Унион Берлин в гостевом поединке, оформив три из пяти своих забитых мячей еще по ходу первого тайма.
Обзор матча:
Унион — Бавария 2:5
Голы: Гиссельманн, 43, Рюєрсон, 65 — Левандовски, 15 (пен), 23, Сане, 34, Коман, 60, Мюллер, 79
Унион Берлин: Люте — Йеккель, Кнохе, Баумгартль — Триммель (Рюэрсон, 64), Хедира, Гиссельманн — Харагути (Мевальд, 75), Премель (Тойхерт, 64) — Беккер (Фогльзаммер, 75), Авонийи (Беренс, 64).
Бавария: Нойер — Станишич (Павар, 69), Зюле, Эрнандес (Упамекано, 69), Дэвис — Киммих — Коман (Гнабри, 80), Мюллер, Толиссо (Забитцер, 69), Сане (Мусиала, 62) — Левандовски.
Предупреждения: Йекель — Зюле.