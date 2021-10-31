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Боруссия Дортмунд — Кельн, Getty Images
31 октября 2021, 10:58
Дортмундская Боруссия в рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги на своем поле сумела переиграть Кельн за счет двух результативных ударов: по одному в каждом из таймов, благодаря чему продолжила погоню за мюнхенской Баварией в турнирной таблице.
Обзор матча:
Боруссия Дортмунд — Кельн 2:0
Голы: Азар, 40, Тиггес, 63
Боруссия Дортмунд: Кобель — Аканжи, Хуммельс, Понграчич (Тиггес, 58) — Менье, Витсель, Беллингем, Вольф (Пасслак, 70) — Брандт (Кнауфф, 87) — Азар (Мален, 58), Ройс.
Кельн: Хорн — Шмитц (Эхизибуэ, 81), Килиан, Хюберс (Чихос, 65), Хектор — Любичич (Шауб, 81), Озджан — Ут, Дуда (Кайнц, 59), Тильманн (Андерссон, 65) — Модест.
Предупреждения: Менье, Беллингэм — Шмитц, Хуберс, Озджан.