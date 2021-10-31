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Байер — Вольфсбург, Getty Images
31 октября 2021, 12:01
Вольфсбург прибывал в гости к леверкузенскому Байеру в рамках десятого тура немецкой Бундеслиги, имея при этом за плечами три подряд поражения во всех турнирах.
Однако текущая форма "фармацевтов" также не позволяла им претендовать на статус фаворитов пары, поэтому в итоге "волки" оформили два быстрых мяча во втором тайме, благодаря чему сняли все вопросы о победителе дуэли.
Обзор матча:
Байер — Вольфсбург 0:2
Голы: Нмеча, 48, Арнольд, 51
Байер: Градецки — Та, Тапсоба, Инкапиэ (Паулиньо, 55) — Фримпонг, Паласиос (Амири, 69), Демирбай, Адли (Андрих, 69) — Баккер (Синкгравен, 83), Виртц — Аларио.
Вольфсбург: Кастельс — Лакруа, Гилавоги, Брукс — Баку (Нмеча, 80), Вранкс, Арнольд, Штеффен (Пауло Отавио, 46) — Филипп (Лукебакио, 46), Герхардт (Мбабу, 69) — Нмеча.
Предупреждения: Та, Аларио, Вирц — Штеффен, Брукс.
Удаление: Лакруа, 90+5