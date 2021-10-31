Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Вольфсбург прибывал в гости к леверкузенскому Байеру в рамках десятого тура немецкой Бундеслиги, имея при этом за плечами три подряд поражения во всех турнирах.

Однако текущая форма "фармацевтов" также не позволяла им претендовать на статус фаворитов пары, поэтому в итоге "волки" оформили два быстрых мяча во втором тайме, благодаря чему сняли все вопросы о победителе дуэли.

Обзор матча:

Байер — Вольфсбург 0:2

Голы: Нмеча, 48, Арнольд, 51

Байер: Градецки — Та, Тапсоба, Инкапиэ (Паулиньо, 55) — Фримпонг, Паласиос (Амири, 69), Демирбай, Адли (Андрих, 69) — Баккер (Синкгравен, 83), Виртц — Аларио.

Вольфсбург: Кастельс — Лакруа, Гилавоги, Брукс — Баку (Нмеча, 80), Вранкс, Арнольд, Штеффен (Пауло Отавио, 46) — Филипп (Лукебакио, 46), Герхардт (Мбабу, 69) — Нмеча.

Предупреждения: Та, Аларио, Вирц — Штеффен, Брукс.

Удаление: Лакруа, 90+5