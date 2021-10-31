Германия

"Жеребцы" победили дома со счетом 2:1.

Боруссия Менхенгладбах обыграла Бохум со счетом 2:1 в матче 10-го тура Бундеслиги. В первом тайме в составе "жеребцов" отличились Алассан Плеа и Йонас Хофманн. Гости сократили разрыв в счете на 86-й минуте усилиями Дэнни Блюма, но зацепиться за ничью им не удалось.

Боруссия М – Бохум 2:1

Голы: Плеа, 22, Хофманн, 40 – Блум, 85.

Боруссия М: Зоммер, Скалли, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Штиндль (Тюрам, 69), Хофманн, Закария, Коне (Нойхаус, 69), Плеа (Вольф, 82), Эмболо.

Бохум: Риманн, Гамбоа (Стафилидис, 46), Ламбропулос, Машович, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай, Левен (Пантович, 77), Польтер (Новотны, 83), Асано (Антви-Аджей, 77), Хольтманн (Блум, 46).

Предупреждения: Машович (51), Вольф (85).