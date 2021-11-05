Германия

Завершился матч чемпионата Германии.

В рамках 11 тура немецкой Бундеслиги Майн в домашних стенах сыграл вничью с Боруссией М (1:1).

Гости в первом тайме играли заметно активнее хозяев поля. На 38 минуте счет стал 0:1 в пользу Боруссии М. Бенсебаини нанес сильный удар по воротам Центнера. Вратарь отбил мяч прямо перед собой, а Нойхаус на добивании сыграл проворно.

Во втором тайме гости полностью отдали Майнцу инициативу. Сначала счет мог сравнивать Ли, но Зоммер сыграл отлично. Через несколько минут лидер атак Майнца Буркгардт был близок к голу, но Зоммер в прыжке парировал его удар. И все же хозяева сумели отыграться. Автором точного удара стал Сильвиан Видмер.

Майнц — Боруссия М 1:1

Голы: Видмер, 77 — Нойхаус, 38

Майнц: Центнер, Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин, Ингвартсен, Баррейро, Кор, Боэтиюс, Ли Чжэ Сон (Штах, 70), Онисиво, Буркардт (Салаи, 81).

Боруссия М: Зоммер, Скалли, Гинтер, Эльведи (Нойхаус, 28), Бенсебайни, Нетц (Херрманн, 79), Хофманн, Закария, Коне, Плеа (Штиндль, 79), Эмболо (Тюрам, 30).

Предупреждения: Эльведи, Ли Чжэ Сон, Белль, Боэтиюс, Коне, Бенсебайни.