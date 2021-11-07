Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В центральном поединке 11-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия уступила РБ Лейпциг на поле соперников, в результате чего подарила возможность для мюнхенской Баварии уйти в отрыв на четыре очка в турнирной таблице.

"Шмели" пропустили быстрый мяч в начале первого тайма, однако затем не менее быстро отыгрались после перерыва, однако в конечном итоге выпустили нити игры из-под своего контроля.

Обзор матча:

РБ Лейпциг — Боруссия Д 2:1

Голы: Нкунку, 29, Поульсен, 68 — Ройс, 52

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Симакан, Гвардиол — Хенрихс (Форсберг, 59), Айдара (Лаймер, 84), Адамс, Анхелиньо — Нкунку (Ольмо, 84), Собослаи — Поульсен (Силва, 69).

Боруссия Д: Кобель — Аканжи, Хуммельс, Погранчич (Кнауфф, 46) — Менье, Витсель (Загаду, 85), Беллингэм, Азар — Брандт (Рейнир, 82) — Мален (Мукоко, 71), Ройс.

Предупреждения: Адамс, Поульсен, Собослаи, Мукоко — Беллингэм, Ройс, Витсель, Менье.