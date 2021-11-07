Германия

"Козлы" спасли ничейный результат в конце встречи.

Унион в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Германии отправился в гости к Кельну и сыграл вничью со счетом 2:2.

Хозяева открыли счет усилиями Модеста, но берлинцы еще в первом тайме перевернули игру. Однако тот же Модест восстановил паритет под занавес встречи.

Кельн — Унион Берлин 2:2

Голы: Модест, 7, 86 — Риерсон, Промел, 45+1

Кельн: Хорн — Шмитц, Чихос, Хюберс (Килиан, 65), Хектор — Кайнц, Дуда (Тильманн, 65), Озджан, Любичич — Модест, Ут (Андерссон, 77).

Унион Берлин: Луте — Риерсон, Кнохе, Фридрих, Баумгартль, Гиссельманн — Харагути (Озтуналы, 84), Хедира, Промел, Беккер (Фогльзаммер, 72) — Авонийи (Беренс, 84).

Предупреждения: Модесте, Дуда — Баумгартль, Луте