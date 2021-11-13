Германия

Фиорентина запрашивает слишком большие отступные, однако возможный трансфер норвежца способен покрыть и эту сумму.

Забивной сербский нападающий итальянской Фиорентины Душан Влахович в текущем сезоне уже успел оформить 10 забитых мячей и одну голевую передачу в 13 сыгранных поединках, что лишь подогрело интерес к его персоне со стороны именитых клубов по всей футбольной Европе.

Одним из таковых немецкая пресса называет дортмундскую Боруссию, руководство которой активно подыскивает варианты замены Эрлингу Холанду, чей переход в другой клуб выглядит лишь вопросом времени.

Представители "шмелей" уже выходили на контакт с агентами 21-лентнего форварда, однако запрашиваемая "лилиями" сумма отступных в 80 млн евро существенно превышает текущие финансовые возможности клуба из Дортмунда.

Единственным вариантом в такой ситуации для Боруссии видится первоначальная продажа Холанда, после чего можно будет вести диалог с итальянским клубом о приобретении Влаховича.