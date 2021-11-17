Германия

Контракт немецкого футболиста завешается следующим летом.

Лондонский Челси не проявляет значительной активности в вопросе о продлении контракта со своим центральным защитником Антонио Рюдигером, в то время как постепенно приближается конец текущего сезона, после наступления которого 28-летний исполнитель станет особым агентом.

Несмотря на желание самого игрока продлить отношения со своим нынешним клубом, конкретного предложения он до сих пор не получал, что автоматически создает подспорье для появления различных слухов о его возможном трансфере в другой клуб.

Одним из таковых, как сообщает немецкая пресса, является мюнхенская Бавария, уже достаточно давно определившая Антонио в качестве потенциального усиления для своей линии обороны.

При этом, "Красная машина", по всей видимости, совершенно не собирается сэкономить на предложении для игрока. 12 млн евро — такую сумму заработной платы за один сезон готов выплачивать действующий чемпион Германии, в случае удачного подписания контракта с футболистом.

В это же время, Челси на данный момент платит Рюдигеру 6 млн евро, с перспективой поднятия данной ставки до 8,5 млн евро, о чем ранее сообщала британская пресса. Тем не менее, Антонио все равно видит приоритетной для себя целью именно продолжение сотрудничества с "пенсионерами".

В новом сезоне Рюдигер принял участие в 15 матчах, забив один гол и отдав голевую передачу.