Германия

Голкипер Баварии намерен прочно закрепить за собой статус №1 в команде.

35-летний голкипер мюнхенской Баварии сумел успешно выйти из кризиса игровых кондиций после тяжелого повреждения образца сезона-2017/18, последствия которого настигли его повторно уже годом позднее, и теперь является безоговорочным футболистом основного состава своей команды.

Однако, уже не за горами лето 2023 года, когда подходит к концу его действующее соглашение с "Красной машиной", поэтому чемпионы Германии постепенно начинают входить в переговорный процесс со своим футболистом, узнавая о его требованиях относительно нового соглашения.

Как сообщает немецкий ресурс Sportbild, одним из таковых может являться место в стартовом составе на исключительной основе во всех турнирах, в которых только может принимать участие мюнхенская Бавария.

Фактически, Нойер открыто заявляется руководству своего клуба, что хочет и готов играть от матча к матчу без применения ротации, а в противном случае не будет вести переговоры о пролонгации своего контракта.

Примечательно, что данная позиция идет в корне вразрез словам резервного голкипера Баварии Александра Нюбеля, который на данный момент выступает на правах арендного соглашения во французском Монако, и выразил готовность вернуться в Мюнхен только при условии, что будет иметь регулярную игровую практику.

Отметим, что в начале сезона-2020/21 Нюбель приобретался "Рекордмайстером" с целью последующей замены Нойера, который на тот момент демонстрировал далекие от оптимальных кондиции.