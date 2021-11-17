Германия

Голкипер Монако рассказал о проблемах конкуренции в мюнхенском клубе.

25-летний немецкий голкипер Александер Нюбель летом 2020-го года совершил трансфер из гельзенкирхенского Шальке в мюнхенскую Баварию, попытавшись тем самым повторить путь Мануэля Нойера в тот момент, когда опытный голкипер переживал неоднозначный момент своей карьеры.

Однако, основной вратарь Баварии в последствии сумел быстро набрать оптимальные кондиции, отправив в дальний конец скамейки запасных своего потенциального сменщика, который в итоге провел на поле всего четыре поединка.

Поскольку Нюбель нуждался в игровой практике, им было принято решение уйти в аренду во французский Монако уже со старта нынешнего сезона. В новом клубе Александер считается основным стражем ворот под руководством Нико Ковача, сыграв уже в 20 матчах и пропустив 21 гол, при пяти "сухих" встречах.

Впрочем, свое впечатление молодой футболист от опыта работы в Баварии все-таки успел сложить, чем и поделился в интервью немецкой прессе.

"Я присоединился к Баварии, потому что они предложили мне оптимальный план карьерного роста на тот момент. До сих пор, у меня не возникло сомнений в том, что наши договоренности несбыточны. У меня еще будет шанс показать себя в этом клубе.

Очень многому научился, работая вместе с Мануэлем Нойером. Его движениям, чтению игры, взаимодействию с защитниками. Я сравнивал наши модели поведения на поле и реакцию на отдельные ситуации, и перенимал только лучшие качества для себя.

В первую очередь, разумеется, я — футболист, поэтому мое желание играть всегда вполне объяснимо. Однако, решает в первую очередь главный тренер. Я не знаю такого голкипера, который бы отказался стать в ворота добровольно. Был бы наивным глупцом, если бы подумал, что Мануэль уступит мне место в стартовом составе.

Я говорил с Фликом достаточно часто по поводу своей формы. У него не было нареканий ко мне на тренировках, но Нойер показывал себя еще лучше, поэтому он и играл постоянно. Я был вынужден принять такой расклад.

Не могу рассказывать все детали моего контракта — некоторые из них конфиденциальны, но отмечу, что было определенное количество игр, которые я должен был провести на поле за сезон. Десять, если быть точным. Этого не произошло.

Я не знаю, что будет с моим будущим в Баварии, если Нойер продлит контракт после 2023 года. Одно могу сказать точно — я не вернусь, если буду понимать, что не буду играть в большинстве поединков. Это я могу гарантировать с уверенностью.

Посмотрим, что решит в итоге Ману, и тогда будем реагировать по ситуации. Время покажет, а сейчас — мои мыли полностью завязаны вокруг Монако.

Когда тер Штеген перешел в Барселону в 2014 году, а там в основном составе был Клаудио Браво, то кто был №1? Марк играл в Лиге чемпионов и Кубке Испании, а Браво — в Ла Лиге. Как видите, ответ на вопрос нашел сам себя.

При таком сценарии я бы точно сыграл больше, чем четыре игры за сезон. Есть много различных вариантов. Для меня нет разницы, какой из них будет выбран в итоге. Главное — больше игр за футбольный год", — подытожил футболист.

Отметим, что два из 21 гола в этом сезоне Нюбель пропустил от донецкого Шахтера в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.