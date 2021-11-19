Подопечные Нагельсманна провели неудачный поединок.
аугсбург - бавария, фото фк бавария
19 ноября 2021, 23:24
Бундеслига возобновлялась после международного перерыва матчем 12-го тура между Аугсбургом и Баварией.
Хозяева в первом тайме в течении 15-ти минут ошарашили гостей, дважды поразив ворота Нойера. Довольно быстро усилиями Левандовски "ротен" отыгрались. Весь второй тайм прошел под аккомпанемент атак Баварии на ворота Гикевича, но футболисты гостей так и не смогли свести матч хотя бы вничью.
Реальный шанс забить упустил Дэвис за 10 минут до конца — канадец не сумел замкнуть прострел с фланга. Затем Мюллер с нескольких метров послал мяч мимо ворот. Как итог неожиданные 2:1 в пользу Аугсбурга.
Следующий матч Бавария проведет против киевского Динамо в рамках Лиги чемпионов во вторник, 23 ноября в 19:45.
Аугсбург - Бавария 2:1
Голы: Педерсен, 23, Хан, 35 — Левандовски, 38
Аугсбург: Гикевич — Яго, Гауэлеу, Оксфорд, Гумны — Педерсен (Груэсо, 74), Дорш (Моравек, 74), Майер, Калиджури (Фрамбергер, 58) — Хан (Йенсен, 82), Зекири (Кордова, 82)
Бавария: Нойер — Люка Эрнандес, Упамекано, Павар (Куасси, 87) — Ричардс (Дэвис, 52), Сане (Чупо-Мотинг, 69), Мюллер, Горетцка, Забитцер (Мусиала, 52), Гнабри — Левандовски
Предупреждения: Хан, Эрнандес, Фрамбергер,