Германия

Подопечные Нагельсманна провели неудачный поединок.

Бундеслига возобновлялась после международного перерыва матчем 12-го тура между Аугсбургом и Баварией.

Хозяева в первом тайме в течении 15-ти минут ошарашили гостей, дважды поразив ворота Нойера. Довольно быстро усилиями Левандовски "ротен" отыгрались. Весь второй тайм прошел под аккомпанемент атак Баварии на ворота Гикевича, но футболисты гостей так и не смогли свести матч хотя бы вничью.

Реальный шанс забить упустил Дэвис за 10 минут до конца — канадец не сумел замкнуть прострел с фланга. Затем Мюллер с нескольких метров послал мяч мимо ворот. Как итог неожиданные 2:1 в пользу Аугсбурга.

Следующий матч Бавария проведет против киевского Динамо в рамках Лиги чемпионов во вторник, 23 ноября в 19:45.

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Аугсбург - Бавария 2:1