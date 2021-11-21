Германия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Германии.

Леверкузенский Байер в рамках двенадцатого тура немецкой Бундеслиги продолжил вести погоню за группой лидеров чемпионата, на своем поле одолев Бохум за счет забитого еще на первых минутах мяча, который в итоге оказался единственным в данном поединке.

Обзор матча:

Байер — Бохум 1:0

Гол: Адли, 4

Байер: Градецки — Фримпонг, Та, Тапсоба, Синкгравен (Инкапиэ, 76) — Амири (Паулиньо, 76), Демирбай (Паласиос, 66), Андрих — Адли, Виртц, Диаби.

Бохум: Риманн — Стафилидис, Ламбропулос, Машович, Соарес — Лосилла, Реджбечай (Пантович, 70), Левен (Новотны, 82), Польтер (Ганвула, 82) — Асано, Антви-Аджей (Бокхорн, 70).

Предупреждения: Фрипмонг, Диаби, Адли — Машович, Соарес.