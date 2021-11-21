Завершился матч немецкой Бундеслиги.
майнц - кельн, фото фк кельн
21 ноября 2021, 20:26
В 12-м туре немецкой Бундеслиги Майнц на своем поле принимал Кельн.
Команды не сумели выявить победителям, забив по одному голу в ворота друг друга в каждом из таймов. На гол Буркардта Кельн ответил забитым мячом Озджана с передачи Ута.
Майнц — Кельн 1:1
Голы: Буркардт, 41 — Озджан, 47
Майнц: Центнер — Ниакате, Хак, Белль — Аарон Мартин, Боэтиюс (Штеген, 60), Кор (Баррейро, 34), Ли Чжэ Сон (Штах, 60), Видмер — Буркардт, Онисиво (Салаи, 77)
Кельн: Хорн — Хектор, Чихос, Килиан, Шмитц — Озджан, Любичич, Дуда, Кайнц, Ут (Схири, 67) — Модест (Андерссон, 45+3)
Предупреждения: Дуда, Белль, Салаи.