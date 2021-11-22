Германия

Роман Котляр — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Германии-2021/22.

12 тур Бундеслиги подарил нам много интересного, но главное, второе поражение Баварии в чемпионате.

Бавария неожиданно уступила в матче-открытия 12 тура

Аугсбург в третий раз в истории обыграл Баварию, и в третий раз тренером "фуггеров" в этом матче был Маркус Вайнцирль. Дважды один из лучших тренеров малых баварцев в их истории обыгрывал не кого ни будь, а самого Пепа Гвардиолу, правда, в тех встречах "роттен" уже давно успевали оформить чемпионский титул, что позволяло им играть на расслабоне, однако на сей раз все было совершенно иначе.

Гикевич – Гумны, Гауэлеу, Оксфорд, Яго – Калиджури (Фрамбергер, 58), Арне Майер, Дорш (Моравек, 74), Педерсен (Груэсо, 74) – Зекири (Кордова, 82), Андре Хан (Ф. Йенсен, 82)

Нойер – Павар (Куасси, 87), Упамекано, Л. Эрнандес – Гнабри, Забитцер (Мусиала, 52), Горецка, О. Ричардс (Дэвис, 52) – Мюллер, Сане (Чупо-Мотинг, 69) – Левандовски

Первой головной болью для Юлиана Нагельсманна стала потеря Йозуа Киммиха, выпавшего как минимум на две/три недели. Все дело в том, что недавно немецкий полузащитник контактировал с больным коронавирусом знакомым, из-за чего вынужденно пропустил последний сбор "манншафт", а также будет отсутствовать как минимум ближайшие поединки. Дополнительной изюминки ситуации придает отказ одного из лидеров Баварии от вакцинации, что породило настоящий шквал критики в его адрес, а после заражения COVID-19 многими слова игрока стали восприниматься с еще большей иронией.

Что представляет из себя креативная игра "роттен" без Йозуа можно было наглядно увидеть во встрече на WKK-Арене. Аугсбург уселся в тонированный, пуленепробиваемый автобус, а гостям безумно не хватало креативных и тонких решений плеймейкера Киммиха из глубины. Словом, можно сколько угодно захлебываться в комплиментах Роберту Левандовски и выписывать ему Золотой мяч, однако вы точно уверены, что годом ранее требл Мюнхена был бы возможен без будущего капитана Баварии? Скорее нет, чем да. Вы ведь помните на счету кого хотя бы ассист на победный мяч Кингсли Комана в финале Лиги чемпионов против ПСЖ? Вы удивитесь, но Йозуа не оказалось даже в топ-30 претендентов на главный индивидуальный приз в мировом футболе. Настоящий позор. Вот чем лучше и влиятельнее тот же Фил Фоден из Манчестер Сити? Своей медийной привлекательностью и созданного вокруг него хайпа? Вопрос риторический.

Так вот, статистика матча введет не смотревших его в заблуждение. Реальные моменты действующего чемпиона можно пересчитать по пальцам одной руки, а все эти многочисленные удары по воротам Рафала Гикевича летели куда угодно, но не в створ его ворот.

Еще более невероятно итоговая победа Аугсбурга, вышедшего перед игрой с футболками в поддержку недавно порвавшего "кресты" Тобиаса Штробля, выглядит в свете внушительных кадровых потерь. Помимо опытнейшего Штробля на поле против Баварии не появились Рубен Варгас, Флориан Нидерлехнер и Альфред Финнгобасон – сплошь и рядом лидеры скромного коллектива.

Команда Вайнцирля шокировала соперника по дерби двумя результативными уколами при посильном участии бразильского крайка Яго. Тот дважды разгонял атаки по левому флангу, и оба раза одним из антигероев эпизода становился Люка Эрнандес. Сначала он выбил мяч из-под ног Зекири точно на Мадса Педерсена, забившего свой первый гол в Бундеслиге хлестким ударом в дальний угол, а вскоре ветеран немецкого первенства Андре Хан продавил француза на втором этаже, с отскоком от газона прошив Мануэля Нойера. Не забываем и о глупой обрезке Марселя Забитцера, с которой начался второй голевой эпизод хозяев. Австриец в целом провел ужасный поединок, "классно" воспользовавшись предоставленным ему ввиду отсутствия Киммиха шансом. Вот что значит отсутствие стабильной игровой практики.

Бавария практически тут же сократила отрыв в счете, и если в первом тайме Аугсбург еще как-то пытался не сваливаться на совсем уж банальный низкий блок, то во второй половине встречи его на поле просто не было.

Преимущество подопечных Юлиана Нагельсманна было подавляющим, "фуггеры" не нанесли ни одного удара за 45 с лишним минут, но самое интересное, что давление это никоим образом не конвертировалось в настоящую остроту у ворот Гикевича. Лишь раз польскому голкиперу пришлось вступать в игру, чтобы вытащить мощный удар соотечественника Левандовски практически в упор, но сей эпизод случился исключительно за счет индивидуальных действий и класса Роберта, но никак не следствием командной игры.

Короче говоря, Аугсбург героически отбился, одержав невероятно важную победу в контексте психологии и тяжелейшей борьбы за выживание. Бавария же провела отвратительный матч в завершающей фазе. Тем не менее киевскому Динамо, которому в будущий вторник предстоит домашняя игра с немецким грандом в чемпионской лиге, отнюдь не стоит радоваться. После подобных фиаско глаза "Звезды Юга" наоборот наливаются кровью и в следующей же игре она вдребезги разносит соперника. Так было после поражения от Айнтрахта (5:1 с Байером в Леверкузене), гладбахской Боруссии в кубке страны (5:2 с Унионом), так что за чемпиона Украины становится несколько боязно. Если уж команде Мирчи Луческу не удалось выцепить ни единого очка с полумертвой Барселоной Рональда Кумана…

Боруссия вырвала важнейшую победу над Штутгартом

Сенсационный влет Баварии накануне давал дортмундской Боруссии шанс вновь сократить отрыв от злейшего конкурента до одного очка.

Кобель – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру (Джан, 64) – Витсель, Беллингэм – Ройс, Брандт (Тиггес, 75), Азар – Мален (Кнауфф, 89)

Мюллер – Мавропанос, Антон, Ито – Каразор (Нарти, 68) – Массимо (Тибиди, 68), Эндо, О. Мангаля, Б. Соса – Т. Кулибали (Аль-Гаддуи, 87), Форстер (Дидави, 70)

И надо сказать, что Дортмунд провел очередной невнятный матч. Даже возвращение некоторых ключевых игроков, например, Рафаэля Геррейру, не позволило "шмелям" одержать спокойную победу без валидола. Памятуем и о том, что Штутгарт Пеллегрино Матараццо является далеко не мальчиком для битья, своим интенсивным прессингом выматывая практически любого оппонента. Словом, "швабы" точно не тот коллектив, с которым хочется проводить игру сразу после окончания паузы на матчи сборных.

Первый тайм вышел малосодержательным для обзора. И те, и другие лупили мимо ворот, а единственный реальный шанс запороли именно гости. Танги Кулибали наносил мощный удар с лету, но Грегор Кобель, бывший голкипер Штутгарта, между прочим, сумел в эффектном прыжке парировать сей выстрел.

Вторая половина встречи протекала по подобному сценарию. Остроты и динамики стало чуть больше (ну не хватало еще, чтобы Дортмунду при счете 0:0 не хотелось этой самой динамики добавить!), однако кроме голов особенно то и вспомнить нечего.

Счет сочным ударом метров с 16 открыл Дониелл Мален (отметим и голевую передачу от Геррейру), отметившийся дебютным взятием ворот в Бундеслиге в черно-желтой майке.

Штутгарт огрызнулся моментально. Мануэль Аканджи обрезался на чужой половине поля (что он там забыл вообще и почему Акселю Витселю частенько приходилось опускаться и компенсировать потерю партнера в центре обороны???), Атакан Каразор отправил в забег Роберто Массимо, качнувшего Матса Хуммельса одним движением, словно фишку на тренировке, затем не оставившего шансов Кобелю. Еще один дебютный мяч в матче.

Казалось, что команда Марко Розе справедливо потеряет очки в этой встрече, но у Боруссии есть Марко Ройс. Теперь уже обрезался игрок "швабов", Марко разогнал контратаку, отдал скрытую передачу на Торгана Азара, бельгиец убрал защитника на замахе и пробил, кипер гостей сей удар отбил, но Ройс был тут как тут. Вынимай!

Рекордная домашняя победа "шмелей" (см. интересные факты) при в очередной раз очень неоднозначной и посредственной игре. Тем не менее, до возвращения лидеров, особенно Эрлинга Холанда, необходимо уметь добывать даже такие невзрачные виктории, чтобы не отпускать Баварию в отрыв. В конце концов, разве это не одна из характеристик чемпионской команды?

Унион побеждает в берлинском дерби

Пятое берлинское дерби в рамках первой Бундеслиги осталось за Унионом. Тем самым "железные" восстановили паритет по личным встречам с Гертой в БЛ.1 – по две победы и одна ничья. Но давайте обо всем по порядку.

Люте – М. Фридрих, Кнохе, Баугмартль – Триммель (Райерсон, 90+2), Харагучи (Озтунали, 82), Рани Хедира, Промель (Мевальд, 72), Гиссельман – Авонийи (Бекер, 82), Крузе (Фогльзаммер, 90+1)

Шволов – Пекарик (Ястшембски, 71), Штарк, М. Дардаи, Платтенхардт – Аскасибар, Тузар (Бельфодиль, 46) – Рихтер (Д. Зельке, 86), Сердар, Миттельштадт (Кевин-Принс Боатенг, 61) – Пентек (Эккеленкамп, 61)

Унион вчистую переиграл "старую даму" в первом тайме, в котором, собственно, и забил оба гола во встрече. Уже на 8 минуте Рани Хедира выдал передачу на ход Тайво Авонийи, которая по итогу оказалось голевой. Все дело в том, что сын наставника Герты Пала Дардаи Мартон, который обязан был перехватывать этот пас, махнул мимо мяча, тем самым позволив нигерийцу пробить Шволова ювелирным ударом под ближнюю штангу.

А после получаса игры на табло Альте Форстерай горела уже показательная двойка. Кристофер Триммель блестяще поймал мяч на отскоке после подачи Нико Гиссельмана с углового, вколотив его в дальний угол. Чем-то напомнило гол Арьена Роббена в легендарном матче против Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов сезона-2009/10, не находите?

Во второй половине встречи "сине-белые" несколько подравняли статистику, однако наиболее реальные шансы по-прежнему были у хозяев. Однажды Шволов потащил опаснейший обводящий удар Макса Крузе, а ближе к финальному свистку вышедший вместо одного из героев встречи Авонийи голландец Шеральдо Беккер (не путать с экс-игроком ПСЖ Беккером, ныне выступающем за леверкузенский Байер) угодил в каркас из выгодной позиции. Словом, счастье Герты, что соперник не забил еще.

С момента выхода Униона в элитный дивизион немецкого первенства летом 2019 года он набрал 111 зачетных пунктов в чемпионате, что на 22 очка больше, чем у Герты за этот же период, представляете?! Короче говоря, Берлин – красный, и этим все сказано!

Очень важная победа психологически для ребят Урса Фишера, которым в будущий четверг предстоит решающая мясорубка с Маккаби из Хайфы в Лиге конференций за выход из группы. Несмотря на три поражения шансы "железных" по-прежнему вполне рабочие. Необходимо побеждать израильтян и пражскую Славию в последних турах. Сдюжат, как считаете?

Коротко об остальных:

- Вольфсбург оступился в чемпионате впервые при Флориане Кофельдте. "Волки" неожиданно летели в два мяча в выездной встрече с Арминией, однако сумели отыграться за минуту во втором тайме. На 11 минуте счет открыл Масая Окугава, один из героев билефельдцев в этом сезоне, классно расстрелявший дальний угол ворот после наброса от партнера, а в начале второй половины Фабиан Клос реализовал пенальти, который привез Кевин Мбабу, грубо срубившего Шепфа сзади. Но "волки" на то и "волки", чтобы в нужный момент уметь показывать зубы. Доди Лукебакио нашел Вута Вегхорста на дальней штанге геометрически выверенной передачей, а не успели хозяева развести мяч с центра поля, как у гостей прошла кинжальная контратака, завершившаяся мощным ударом Лукаса Нмечи под самую перекладину.

- Победа леверкузенского Байера над Бохумом получилась отнюдь не легкой. Аутсайдер дал "фармацевтам" серьезный бой, нанеся практически с два десятка ударов по воротам, но не сумев хотя бы раз расписаться в рамке Лукаша Градецки. Словом, гол Амина Адли на 4 минуте, забитый головой после классного заброса от Фримпонга, так и остался единственным в матче.

- Боруссия Менхенгладбах покуражилась с Гройтер Фюртом, все еще идущий без побед в этом розыгрыше Бундеслиги. Главным действующим лицом на поле стал Ларс Штиндль (см. игроки тура). Немецкий волшебник оформил хет-трик из ассистов, причем два уже в первом тайме, а из других интересных событий стоит выделить дубль правого защитника (да-да, именно так!) сборной Германии Йонас Хофманн. "Жеребцы" вплотную приблизились к зоне еврокубков. Плотность вверху такая, что одна/две победы в ближайших турах при условии потери очков конкурентами может вывести Гладбах прямиком в зону Лиги чемпионов.

- Хоффенхайм неожиданно обыграл Лейпциг абсолютно в одну калитку. Вот уж кому международная пауза пошла не на пользу, так как это РБ. 24 (4) – 8 (0) – по ударам. Красноречивее всего. "Деревенские" забили по голу в каждом из таймов. На 12 минуте Диади Самассеку забил свой дебютный мяч в БЛ после навеса от Гайгера, а на 68-ой Мунас Даббур воспользовался глупейшим провалом обороны "быков".

- Фрайбург потерпел второе поражение в сезоне, уступив тяжелому персонально для себя сопернику (см. интересные факты). Оба гола Айнтрахта были забиты еще до перерыва. Сперва Йеспер Линдстрем отметился дебютным голом за "орлов" в Бундеслиге, а вскоре второй кирпичик в фундамент итоговой победы добавил лидер банды Оливера Гласнера Филип Костич (см. голы тура). Коллективу из финансовой столицы Германии пора бы уже начать подниматься вверх по таблице!

- В завершение Майнц и Кельн победителя не выявили (1:1). Главная новость – за "козлов" отличился голом не Антони Модест. В конце первого тайма Джонатан Буркардт забил классный мяч после сольного прохода, но "карнавальщики" не удержала минимальный перевес, пропустив практически сразу же после выхода из раздевалки. Марк Ут подачей со штрафного нашел голову Салиха Озджана.

Интересные факты:

- Баварии не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в последних девяти выездных матчах.

- Томас Мюллер провел свой 600-ый матч за мюнхенский клуб.

- Роберт Левандовски в этом сезоне забил больше мячей (14), чем весь Аугсбург вместе взятый (11).

- Боруссия Дортмунд выиграла семь домашних поединков кряду на старте сезона впервые в своей истории.

- Амин Адли из Байера в поединке с Бохумом забил свой первый гол в Бундеслиге.

- Боруссия из Менхенгладбаха по-прежнему не проигрывает дома в этом сезоне.

- Ларс Штиндль отдал три голевые передачи во встрече с Гройтер Фюртом. Последним, кому удавалось сделать хет-трик из ассистов за Гладбах был бразильский форвард Рафаэль, проделавший сей трюк во встрече с Аугсбургом (4:2) шесть лет назад.

- Хоффенхайм одержал сотую домашнюю победу в элитном дивизионе чемпионата Германии.

- Диади Самассеку из Хоффенхайма забил дебютный мяч за "деревенских" аж в 61-ом матче.

- Вут Вегхорст впервые с сентября этого года отличился голом в рамках Бундеслиги.

- Лукас Нмеча забивает в каждом матче под руководством Флориана Кофельдта, а также является лучшим бомбардиром Вольфсбурга в сезоне на данный момент.

- Герта пропустила 11 мячей после стандартов в этом розыгрыше Бундеслиги. Больше, чем кто-либо.

- Берлинский Унион проиграл лишь два из последних 28 домашних матчей в "вышке" чемпионата Германии.

- Фрайбург выиграл только одну из последних девяти встреч против франкфуртского Айнтрахта в Бундеслиге.

- За время работы Бо Свенссона Майнц набрал 51 очко в 32 матчах Бундеслиги. Больше за этот отрезок было только у Баварии, дортмундской Боруссии, Вольфсбурга и Лейпцига, то есть исключительно топ-четверки чемпионата.

- Жан-Поль Боэтиус из Майнца в 100-й раз вышел на поле в рамках БЛ, а голкипер Кельна Тимо Хорн – в 200-й раз.

Лучший гол 12 тура:

Кристофер Триммель (Унион Берлин)

Блестящее исполнение штрафного Филипом Костичем (Айнтрахт Фр)

Символическая сборная 12 тура:

Трапп (Айнтрахт Фр) — Фримпонг (Байер), Гриллич (Хоффенхайм), Тута (Айнтрахт Фр), Яго (Аугсбург) — Триммель (Унион), Хофманн (Боруссия М), Штиндль (Боруссия М), Ройс (Боруссия Д) — Нмеча (Вольфсбург), Даббур (Хоффенхайм)

Расписание следующих матчей:

Лучшие бомбардиры:

Лучшие ассистенты:

Турнирная таблица:

Роман Котляр, Foootball.ua