Германия

Во втором тайме хозяевам удалось реализовать один из своих немногочисленных моментов, который стал в итоге для них победным.

Завершился поединок 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Штутгарт, начинавший это тут в зоне вылета, принимал на своем поле Майнц.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, а на перерыв ушли при счете 1:1. Автором гола в составе Штутгарта стал Ито, тогда как за гостей отличился Хак.

Во второй половине встречи Майнц чаще угрожал воротам соперника, однако команде откровенно не хватило в завершающей стадии.

Игроки Штутгарта же, игравшие преимущественно вторым номером, лишь единожды пробили в створ ворот Майнца за вторые 45 минут матча, но именно этот удар от Сосы стал определяющим и принес в актив хозяев три очка.

Штутгарт — Майнц 2:1

Голы: Ито, 21, Соса, 51 — Хак, 38

Штутгарт: Мюллер, Антон, Мавропанос, Ито, Соса, Массимо (Мвумпа, 85), Каразор, Эндо, Мангаля (Климович, 63), Ферстер (Нарти, 63), Мармуш (Штенцель, 82).

Майнц: Центнер, Видмер, Хак, Ниакате, Немет (Штах, 75), Аарон Мартин, Боэтиюс, Ли Чжэ Сон, Баррейро (Штегер, 75), Онисиво (Ингвартсен, 75), Буркардт (Салаи, 75).