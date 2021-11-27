Германия

Действующий чемпион Германии реализовал всего один момент в поединке с одним из аутсайдеров турнира.

В поединке 13-го тура немецкой Бундеслиги Бавария принимала на своем поле Арминию, которая на данном этапе чемпионата находится в зоне вылета.

Несмотря на то, что подопечные Юлиана Нагельсманна накануне противостояния расценивались в качестве явных фаворитов, гостям удалось избежать разгромного поражения.

Игрокам Баварии не удалось реализовать большое количество созданных моментов, а победителя определил единственный гол Лероя Сане на 71-й минуте встречи. Не без труда, но мюнхенский гранд все-таки набирает в свой актив очередные три очка.

Бавария — Арминия 1:0

Гол: Сане, 71

Бавария: Нойер, Павар, Эрнандес (Зюле, 90), Упамекано, Дэвис, Горетцка (Мусиала, 56), Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман, Сане (Гнабри, 71).

Арминия: Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Андраде (де Медина, 78), Притль, Шопф (Серра, 90), Василиадис (Фернандеш, 78), Окугава, Виммер (Хак, 64), Клос (Ласм, 78).

Предупреждения: Эрнандес — Ласм