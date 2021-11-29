Германия

Роман Котляр — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Германии-2021/22.

В очередном туре немецкой Бундеслиги отмечаем синхронные победы Боруссии Дортмунд и Баварии перед Дер Классикером в следующем туре, голевое пиршество в Фюрте, и другие яркие эпизоды.

Haaland is back

Вольфсбург проиграл семь поединков кряду против Боруссии, а всего в последних 13 матчах против "шмелей" "волки" набрали жалкое очко. Это статистика с учетом обозреваемого в этом туре матча. В каком бы состоянии не находился Дортмунд, он всегда умудряется раз за разом оставлять детище Фольксвагена с носом.

Перван – Лакруа, Гилавоги (М. Филипп, 90+1), Брукс – Р. Баку (Мбабу, 74), Арнольд, Вранкс, Руссильон (Отавио, 61) – Лукебакио, Вегхорст, Л. Нмеча (Вальдшмидт, 61)

Кобель – Менье, Аканджи, Хуммельс, Шульц (Загаду, 85) – Джан (Витсель, 85), Дауд – М. Вольф (Кнауфф, 62), Ройс, Брандт – Мален (Холанд, 73)

Боруссии необходимо было дать четкий ответ на футбольном поле после поражения в Лиге чемпионов от лиссабонского Спортинга на прошлой неделе (1:3). Дортмунд, в особенности некоторые его игроки, провалили ключевой матч за выход из группы, тем самым впервые с 2018 года отправившись в Лигу Европы! На волне выхода из коронавирусного кризиса звучит сия новость как-то устрашающе. Мало того, что это заметно бьет по амбициям и статусу команды, так еще и даже в случае успешного преодоления нескольких стадий во втором по значимости еврокубке не принесет даже тех денежных вливаний, которые "шмели" получили благодаря выходу всего-то в четвертьфинал ЛЧ сезоном ранее. Словом, нужно было исправляться. И Боруссия исправилась!

Многие поспешили выписать совсем уж хвалебные оды команде Марко Розе, но мы не будем так позитивно категоричны. Если бы не великолепный Грегор Кобель, то все могло сложиться по-другому. Да, швейцарец в основном вытащил те мячи, которые и должен был, но ведь что-то из этого могло в итоге залететь в дортмундские ворота. В защите до сих пор все далеко не сахарно. Ну, хоть атака зачастую не сбоит, на том спасибо.

Уже на 2 минуте хозяева окатили Дортмунд холодным душем, когда Доди Лукебакио стянул на себя Шульца с Даудом, отдал на Ридле Баку, а тот в касание сильно прострелил вдоль ворот, где Вут Вегхорст грудью пропихнул сферу в сетку. Фанаты "шмелей" наверняка в тот момент держали руку на пульсе.

Благо, критикуемые после поражения от португальского чемпиона в главном еврокубке лидеры реально сумели реабилитироваться. Первым это сделал удаленный в той злополучной игре Эмре Джан, хладнокровно реализовавший пенальти за удар Лакруа по пятке Ройса.

Солировал в тот вечер и Юлиан Брандт, в последнее время все больше напоминающий самого себя леверкузенских времен. Да и Дониелл Мален начинает потихоньку оправдывать авансы и набираться уверенности в своих силах. Голландец провел победный мяч мощным ударом из-за пределов штрафной уже во втором туре Бундеслиги подряд!

Точку же в матче поставил, конечно же, именно ОН. Изначально были опасения, что Эрлинг Холанд вернется либо к середине декабря, либо и вовсе в будущем году, но он, во многом по причине работы с личным физиотерапевтом, встал на ноги в рекордный срок, точным ударом после навеса Брандта установив окончательный счет в Вольфсбурге под аккомпанемент негодования местной публики (см. прикол тура). "Кракен", как его любя называют в дортмундском комьюнити стран СНГ по аналогии с монстром из культового ремейка "Битвы Титанов" 2010 года, установил очередной рекорд – 50 голов в 50 матчах Бундеслиги. Просто смертоносная машина, а не человек. Единственное замечание – Кракен все же чудовище из исландской, а не норвежской мифологии:)

Бавария едва не потеряла очки во втором поединке БЛ кряду

Минимальный счет не должен вводить в заблуждение, так как Бавария выглядела гораздо сильнее, просто достаточно плохо распорядилась своими моментами.

Нойер – Павар, Упамекано, Л. Эрнандес (Зюле, 90), Дэвис – Толиссо, Горецка (Мусиала, 56) – Коман, Мюллер, Сане (Гнабри, 72) – Левандовски

Не стоит забывать и о блестящей игре голкипера команды из Билефельда Штефана Ортеги (см. игроки тура), долгое время в одиночку сдерживающий баварский натиск. Фанатский сайт Bavarianfootballworks.com даже окрестил ее эпитетом "потусторонней". Недалеко от истины.

Долго это продолжаться не могло, рано или поздно гол бы все равно пришел.

На 71 минуте Лерой Сане классно обыгрался в одно касание с Томасом Мюллером, затем нанеся неотразимый удар с границы штрафной площадки. К слову, сразу же после этого его сменил соотечественник Серж Гнабри.

Команда Юлиана Нагельсманна сохранила отрыв от Дортмунда в одно очко перед "Дер Классикер". Кроме того, "Звезда Юга" побила рекорд Кельна по голам в Бундеслиге за календарный год. Теперь Бавария абсолютный рекордсмен с ее 102 голами, причем до зимней паузы остается еще несколько туров!

Байер добывает вторую важнейшую победу на неделе

Команда Херардо Сеоане, кажется, преодолела небольшой кризис, начавшийся 17 октября разгромным поражением от Баварии (1:5). Причем момент получился самым подходящим. Байер ведь благодаря двум победам ворвался сразу на третье место в таблице. Пора возвращаться в Лигу чемпионов, "фармацевты"!

Хосеп Мартинес – Мукиеле, Клостерманн (Бонна, 84), Гвардиол, Анхелиньо – Форсберг (Айдара, 84), Кампль (Т. Адамс, 73), Лаймер (Хенрикс, 73) – Нкунку – Бробби (Собослаи, 43), А. Силва

Градецки – Фримпонг, Та, Тапсоба, Хинкапи – Паласиос, Андрих (Демирбай, 80) – Диаби (Аларио, 88), Вирц (Амири, 88), Адли (Арангис, 62) – Шик (Коссуну, 62)

Первое, что необходимо сказать в контексте этой игры – матч на Ред Булл Арене прошел без зрителей. Мы уже успели несколько отвыкнуть от зрелища пустых трибун, поэтому было довольно дико слышать эхо, отбивающееся от стен стадиона в Лейпциге. Причина весьма прозрачна. В Саксонии введен трехнедельный локдаун, вызванный малым количеством вакцинированных и огромным количеством заболевших граждан, что автоматически исключает проведение массовых мероприятий. Напомним, что в Германии подобные запреты принимаются централизованно, поэтому в условном Дортмунде на арене может быть биток, а в Дрездене – нет, и наоборот.

Не исключено, что это частично повлияло на зрелищность отчетного противостояния. Все-таки от вывески "РБ Лейпциг – Байер" ожидаешь чего-то более изысканного и интересного, чем то, что мы увидели.

Помимо голов особой остроты у ворот обеих команд было минимум, можно выделить лишь попадание "быков" в каркас да отмененные мяч Муссы Диаби на первых минутах из-за офсайда. Соперники практически не доводили дело до акцентированных ударов по воротам друг друга и не удивительно, что 44% времени мяч метался в центральной трети поля.

Байер забил дважды еще до перерыва. Эсекиэль Паласиос выполнил качественный заброс из глубины на ход Флориану Вирцу, тот оттеснил Анхелиньо и расстрелял ворота. Второй гол был забит усилиями Джонатана Та, нашедшего Диаби на краю чужой штрафной, откуда француз нанес точный выстрел в нижний угол.

РБ перехватил инициативу во втором тайме, даже забил благодаря голу Андре Силвы после фланговой подачи от Кристофера Нкунку, но Байеру удался молниеносный ответ, который, фактически, окончательно похоронил интригу в матче.

Вновь виновником можно назвать Анхелиньо, рикошетом от ноги которого Джереми Фримпонг сделал счет 3:1.

В самой концовке Лейпциг мог сократить отставание, сделав концовку невероятно горячей, но выстрел с "точки" Доминика Собослаи, назначенной за попадание мяча в руку Тапсоба, пришелся в штангу, а после мяч от спины Лукаша Градецки улетел за пределы вратарской площади.

Что ж, победа позволила бы подопечным Джесси Марша вскарабкаться прямиком на пятую строчку в таблице, но они этим не воспользовались. Леверкузен же в четверг совершил впечатляющий камбэк с Селтиком в Лиге Европы (горел 1:2, но забил дважды на 82 и 87 минутах, тем самым гарантировав себе первое место в группе выше Бетиса), а сейчас добыл важную победу над сильным и неприятным соперником, опередив Фрайбург и выйдя на чистое третье место. Неплохо, Херардо Сеоане!

Коротко об остальных:

- Штутгарт одержал первую победу практически за два месяца. Викторию над Майнцем нельзя назвать полностью заслуженной, более логично выглядела бы хотя бы ничья, но видимо высшие силы решили вернуть "швабам" должок. Героем встречи стал Орель Мангаля, оформивший два ассиста в эпизодах со взятиями ворот Ито и Сосы. Правда, победа лишь позволила команде Пеллегрино Матараццо за счет лучшей разницы забитых/пропущенных мячей временно выйти из зоны вылета, отправив в зону переходных матчей Аугсбург.

- Фрайбург не знает вкус побед на протяжении последних 3 поединков в Бундеслиге. Пыль после блестящего старта несколько улеглась, а суровая реальность довольно больно стучит в висках. Если минимальное поражение от Баварии не вызывает каких-то негативных чувств, то вот "сухое" поражение в фактически ничейном матче с Айнтрахтом и фиаско в дуэли с аутсайдером из Бохума – отнюдь. Причем "грифы" еще и открыли счет в начале второго тайма. В очередной раз сыграл гений Винченцо Грифо на стандартах. Итальянец хирургически точной подачей со штрафного нашел голову Филиппа Линхарта, но хозяевам удалось сравнять счет буквально через несколько минут. Николас Хофлер слишком сильно отпустил от себя мяч в быстрой атаке, чем воспользовался Геррит Хольманн, выведший Себастьяна Польтера на свидание с кипером гостей Флеккеном. Может подопечным юбиляра Кристиана Штрайха (см. интересные факты) и удалось бы вырвать победу, но очередной шедевр выдал нападающий рурцев Милош Пантович, как и во встрече с Хоффенхаймом несколько туров назад закинувший мяч за шиворот вражескому вратарю с центральной трети поля. Как можно позволять ему наносить такие удары?! В общем, Бохум уверенно выкарабкался из зоны вылета. В этом новичку помогли 4 победы в 6 последних матчах Бундеслиги.

- Герте не удалось серьезно оторваться от опасной зоны вслед за Бохумом. Дело было так. Берлинцы сумели выйти вперед на 40 минуте во встрече с Аугсбургом, причем сей гол им тупо подарили. Несогласованность в действиях соотечественников Лукаша Гикевича и Роберта Гумны привела к тому, что польский защитник в попытке транспортировать мяч за пределы своей штрафной позволил Марко Рихтеру незаметно подкрасться к себе сзади, в одно касание выбив сферу из-под его ног прямиком в ворота. "Фуггеры" встрепенулись после подобной наглости, заметно перехватив инициативу во втором тайме. Казалось, что "старая дама" таки удержит минимальный перевес в счете, но в самом конце компенсированного времени Аугсбургу удалось героически отыграться. Не без доли скандальности, прямо скажем.

По истечении 4 добавленных минут Дэви Зельке традиционно для оберегающей счет команды в концовке отправился к угловому флагу, чтобы убить драгоценные для баварцев мгновения, где нервы не выдержали у бразильского крайка гостей Яго, несколько раз ударившего немца и спровоцировав небольшую потасовку. Честно говоря, мог за такое и красную получить, никто бы не удивился! Примечательно, что подобное поведение вознаградило Аугсбург, так как именно из-за этой задержки рефери добавил еще немного времени, и именно оно позволило "фуггерам" организовать быструю атаку, завершившуюся четким ударом головой от Михаэля Грегорича.

- Гройтер Фюрт продолжает идти без побед в этом сезоне. Право слово, уже и не хочется в каждом обзоре тура об этом вспоминать. Уровень команды катастрофически не соответствует элитному дивизиону. "Трилистники", в бородатые годы в начале прошлого века трижды становившиеся лучшей командой Германии, а в 1969 году побеждавшие в Кубке Интертото, пока что не проводят шоковую терапию посредством расставания с наставником Штефаном Ляйтлем, однако вскоре необходимо будет об этом задуматься. А может на это повлиял и тот факт, что во многих поединках новичку откровенно не везло. По показателю expected points (ожидаемым очкам) Гройтер недополучил практически 11 зачетных пунктов в этом сезоне! Да, даже в случае, если бы они были набраны "клеверные" бы все равно не сумели покинуть зону вылета на данный момент, но, согласитесь, одно очко против 11/12 – большая разница.

Описывать перестрелку против Хоффенхайма не видим особо смысла, так как лучше всего будет самим лицезреть сие голевое пиршество.

- Кельн одержал крупную победу в Рейнском дерби против Боруссии Менхенгладбах (4:1) впервые с 1996 года, правда, тогда счет был 4:0. Мы уже не раз отмечали, что за симпатичными "козликами" стоит пристально следить в этом сезоне, и вот вам очередное доказательство. Команда Штефена Баумгарта является довольно веселым коллективом – много забивающим, но и пропускающим немало (22:22 – нулевая разница мячей!). Это уже далеко не та максимально закрытая на все застежки команда имени Петера Штегера, навевавшая уныние и заставлявшая челюсть выворачиваться наизнанку.

Голевой ларец в дерби Рейна открылся после перерыва, причем Кельн сотворил настоящий оверперформанс. При 1,49 xG умудрился настрелять целых четыре мяча! Гладбах позволил сопернику выйти вперед на 55 минуте, когда Бенно Шмитц выполнил откидку на Деяна Любичича, мощно вонзившего игровой снаряд в правую "девятку", но у Боруссии есть свой герой текущего сезона. Йонас Хофманн, ставший основным правым фулбеком в сборной Германии при Ханси Флике, забил свой очередной мяч в Бундеслиге, классно обыгравшись с Патриком Херрманном. Прошло буквально четыре минуты, а счет был уже 3:1 в пользу хозяев Рейн Энерги Штадион.

Сначала грубейшим образом обрезался вышедший на замену Флориан Нойхаус, в попытке выполнить поперечную передачу подаривший мяч Марку Уту, бильярдным ударом от дальней штанги выведшего свою команду вперед, а не успели "жеребцы" возобновить игру с центра поля, как получили еще один. Подача, неудачная попытка выноса защитником, удар Ондрея Дуды – 3:1. В добавленное время "козлики" еще и разгром оформили. Луи Шауб выполнил зрячую подачу на голову Себастьяну Андерссону, эффектным ударом от перекладины установившего окончательный результат.

- У Айнтрахта наконец-то, что называется, поперло. Мы не раз писали, что рано или поздно команда Оливера Гласнера просто обязана выбраться из трясины. Три победы подряд, и вот уже до зоны еврокубков рукой подать – всего-то два очка. Не смотрите на 12-ое место, оно лишь следствие невероятной плотности в таблице. Очередные три очка были взяты в поединке против берлинского Униона, и вновь ключевым фактором X выступил лидер "орлов" Филип Костич. Но о нем чуть позже.

Франкфурт повел в первом тайме усилиями роскошного выстрела в "девятку" (см. голы тура) от Джибриля Соу, но во второй половине встречи Макс Крузе не оставил ни шанса Кевину Траппу с пенальти, назначенного за снос Обите Эваном Н'Дикой Тайво Авонийи.

Подопечные Урса Фишера рассчитывали увезти из финансовой столицы Германии одно очко, но сии чаяния безжалостным образом разрушила связка Костич-Н'Дика. Первый навесил, второй реабилитировался за привезенную "точку" точным ударом головой в ближний угол.

Интересные факты:

- Хироки Ито отметился первым голом за Штутгарт в Бундеслиге.

- Эрлинг Холанд забил 50 голов в рамках Бундеслиги в 50 матчах, тем самым установив очередной рекорд. Настоящая машина. В том числе, норвежец положил 10 голов в семи матчах этого чемпионата.

- Матс Хуммельс стал шестым игроком в истории дортмундской Боруссии, преодолевший отметку в 300 поединков в черно-желтой футболке в рамках Бундеслиги.

- После гола в ворота Дортмунда Вут Вегхорст забивал в ворота всех соперников в Бундеслиге.

- Аугсбург по-прежнему идет без побед на выезде в этом сезоне. Всего же "фуггеры" не побеждают за пределами родного стадиона на протяжении 13 матчей! Кроме того, во встрече с Гертой команда Маркуса Вайнцирля нанесла 20 ударом по воротам, что является наибольшим количеством выстрелов баварцев на выезде в текущей кампании.

- 18 из 22 голов Кельна в этой кампании были забиты во втором тайме!

- Поединок против Бохума стал 300-ым для коуча Фрайбурга Кристиана Штрайха в рамках Бундеслиги.

- Противостояние Бохума и Фрайбурга еще никогда не заканчивалось нулевой ничьей!

- Хет-трик Ильхаса Бебу (см. лучший игрок тура и коротко об остальных) стал для него первым в БЛ, а Хоффенхайм впервые забил шесть мячей в элитном дивизионе чемпионата Германии.

- Последний раз результат 6:3 в Бундеслиге был зафиксирован в августе 2010 года, когда гладбахская Боруссия с аналогичным счетом одолела леверкузенский Байер.

- Бавария забивала хотя бы один гол в 60 последних матчах БЛ.

- Томас Мюллер во встрече с Арминией провел свой 396-ой матч за Баварию в чемпионате, сравнявшись с легендой Мюнхена Францом Беккенбауэром по этому показателю.

- Айнтрахт Франкфурт – единственный клуб Бундеслиги, завершивший ноябрь со стопроцентным показателем набранных очков в чемпионате.

Лучший гол 13 тура:

Борна Соса (Штутгарт, эффектный выстрел от штанги)

Дониелл Мален и его победный гол Вольфсбургу

Тимоти Тиллман (Гройтер Фюрт)

Джорджиньо Раттер (Хоффенхайм, см. игрок тура)

Лерой Сане (Бавария)

Милош Пантович (потрясающий мяч за шиворот киперу Фрайбурга, причем это уже второй подобный гол серба в сезоне!)

Джибриль Соу (Айнтрахт Франфурт)

Лучший игрок 13 тура:

Центр поля дортмундской Боруссии в лице дирижера Махмуда Дауда, выполнившего массу черновой теневой работы Юлиана Брандта и реабилитировавшегося после провального матча со Спортингом в Лиге чемпионов Эмре Джана

Ондрей Дуда (Кельн, важнейший гол в дерби с Боруссией М, 5 ударов по воротам, 1 обводка, 3 выигранных верховых единоборства)

Орель Мангаля (Штугарт, два ассиста, позволившие "швабам" добыть первую победу с начала октября в чемпионате Германии)

Джорджиньо Раттер (Хоффенхайм, дубль и 2 ассиста в игре с Гройтер Фюртом – 6:3)

Ильхас Бебу (хет-трик в ворота Гройтер Фюрта за Хоффенхайм)

Штефан Ортега (Арминия) и его впечатляющие восемь (!) сэйвов во встрече с Баварией

Символическая сборная 13 тура

Расписания матчей следующего тура

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

Прикол тура:

После забитого Вольфсбургу мяча Эрлинг Холанд подбежал к трибуне с фанатами "волков", сделав характерный жест то ли в их сторону, то ли в сторону камер, словив весьма негостеприимную ответку от поклонницы местной команды:-)

Роман Котляр, Football.ua