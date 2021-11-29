Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.
Вольфсбург — Боруссия Дортмунд, Getty Images
29 ноября 2021, 08:00
В рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия умудрилась пропустить уже на первых минутах гостевой игры против Вольфсбурга, однако отыгралась еще до перерыва, а во втором тайме окончательно сломила сопротивление "волков".
Обзор матча:
Вольфсбург — Боруссия Дортмунд 1:3
Голы: Вегхорст, 2 — Джан, 35 (пен.), Мален, 55, Холанд, 80
Вольфсбург: Перван — Лакруа, Брукс, Гилавоги — Баку (Мбабу, 75), Вранкс, Арнольд, Руссийон (Пауло Отавио, 61) — Лукебакио, Нмеча (Вальдшмидт, 61) — Вегхорст.
Боруссия Дортмунд: Кобель — Менье, Аканжи, Хуммельс, Шульц (Загаду, 85) — Джан (Витсель, 85), Дауд — Вольф (Кнауфф, 62), Ройс, Брандт — Мален (Холанд, 73).
Предупреждение: Лукебакио, Лакруа, Нмеча, Арнольд — Вольф.